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Преимущества остекления балкона

Стремление к комфорту - естественное желание каждого человека. Это непосредственно зависит от дизайна интерьера, мебели и улучшения условий дома. Даже используемые материалы могут радовать глаз в течение многих лет.

Установка оконного профиля является важным моментом для ремонта жилищ. Они должны быть функциональными и привлекательными внешне, а также отличного качества. В настоящее время использование алюминиевого профиля для остекления балконов пользуется немалым спросом. Заказать эти услуги по остеклению можно на https://витраж42.рф. Среди его основных преимуществ стоит отметить следующие:

  • Одно из самых значительных: приемлемая стоимость. Порой данный фактор имеет решающее значение. По сравнению с ПВХ-аналогом: установка ПВХ-профиля по цене даёт возможность установить два алюминиевых профиля. Кроме того, качество и функциональность этой версии практически одинаковы.
  • Малый вес. Лёгкость профиля из этого металла становится значительным преимуществом для старых домов и жилищ в плохом состоянии: в этих случаях часто запрещается преодолевать нагрузку на структуру здания. Лёгкий алюминиевый профиль не создаёт излишней нагрузки. Алюминиевый профиль можно закрепить на металлическом кронштейне: он не выдержит вес тяжёлых оконных конструкций.
  • Свойства звукоизоляции. Данный оконный профиль защитит вас от шума извне, что актуально для магистралей, автострад и прочих. Уличная пыль, грязь и атмосферные осадки не попадут в помещение: алюминиевый профиль надёжно оберегает от неблагоприятных внешних воздействий.
  • Данный профиль оснащен защитными функциями: вы не будете бояться пожара, из-за случайного выброса сигаретного окурка с верхних этажей. Поэтому балкон будет надёжно защищён от огня.
  • Клиент может запросить специальную противомоскитную сетку для рамы, которая спасет от насекомых летом. Такая сетка не ограничивает открытие-закрытие окон, и надёжно выполняет свои функции.
  • Алюминиевый профиль характеризуется эргономичностью: эта функция обеспечивается с помощью раздвижных систем. Это позволит вам сэкономить место на балконе, легко заниматься чисткой и мытьём окон. Кроме того, раздвижные рамы просты в использовании.
01 июль 2019 /
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