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Аренда подиума

Прежде чем заказать сценический подиум в аренду, выберите дизайн для вашего мероприятия. В специализированной компании предлагаются следующие:

  1. Открытые сцены, которые не защищают от дождя, ветра и палящего солнца. Модель используется в закрытых помещениях или в хорошую погоду.
  2. Закрытая модель: позволяет действовать в любое время года. Дизайн надёжно защищает артистов и коллективы, независимо от погодных условий.

Специализированная компания предлагает широкий выбор мобильных конструкций. Специалисты готовы собрать подиум любой сложности, который на 100% соответствует формату мероприятия.

Область использования сценических подиумов включает следующее:

  • Во время концерта или театрального представления.
  • При организации музыкального или танцевального фестиваля.
  • Во время награждения спортсменов, победителей.
  • При проведении презентаций, симпозиумов или выставок.
  • Делая показы мод.

Подписав соглашение со специализированной компанией, вы получите фазовую структуру для использования, без скрытых комиссий и лишних затрат.

Преимущества аренды подиумов и сцен включают:

  • Элегантные и респектабельные конструкции.
  • Строгое соблюдение требований клиента.
  • Высокий уровень прочности.
  • Установка длится несколько часов.
  • Прокат эффективно сэкономит бюджет, а расходы у них будут компенсированы быстро.
  • Нет необходимости в складских помещениях для хранения конструкций и в обслуживающем персонале.
  • Команда установщиков соберет сцену в рекордно короткие сроки.

Они предлагают аренду прямоугольных, квадратных и круглых сцен по низкой цене! Элегантный дизайн станет настоящим украшением вашего мероприятия.

Этапы сотрудничества включают следующие моменты:

  • Дизайн сцены. Вы можете оставить заявку на сайте или позвонить по номеру телефона.
  • Менеджер компании выслушает ваши пожелания и предложит различные варианты подиума.
  • Заключение договора.
  • Разработка проекта и утверждение технической документации.
  • Доставка конструкций.
  • Установка.
  • Демонтаж.
  • Оплата.

Последняя принимается банковским переводом и наличными. Все права и обязанности сторон прописаны в контракте.

01 июль 2019 /
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