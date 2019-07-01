Аренда подиума

Открытые сцены, которые не защищают от дождя, ветра и палящего солнца. Модель используется в закрытых помещениях или в хорошую погоду. Закрытая модель: позволяет действовать в любое время года. Дизайн надёжно защищает артистов и коллективы, независимо от погодных условий.

Прежде чем заказать сценический подиум в аренду, выберите дизайн для вашего мероприятия. В специализированной компании предлагаются следующие:

Специализированная компания предлагает широкий выбор мобильных конструкций. Специалисты готовы собрать подиум любой сложности, который на 100% соответствует формату мероприятия.

Область использования сценических подиумов включает следующее:

Во время концерта или театрального представления.

При организации музыкального или танцевального фестиваля.

Во время награждения спортсменов, победителей.

При проведении презентаций, симпозиумов или выставок.

Делая показы мод.

Подписав соглашение со специализированной компанией, вы получите фазовую структуру для использования, без скрытых комиссий и лишних затрат.

Преимущества аренды подиумов и сцен включают:

Элегантные и респектабельные конструкции.

Строгое соблюдение требований клиента.

Высокий уровень прочности.

Установка длится несколько часов.

Прокат эффективно сэкономит бюджет, а расходы у них будут компенсированы быстро.

Нет необходимости в складских помещениях для хранения конструкций и в обслуживающем персонале.

Команда установщиков соберет сцену в рекордно короткие сроки.

Они предлагают аренду прямоугольных, квадратных и круглых сцен по низкой цене! Элегантный дизайн станет настоящим украшением вашего мероприятия.

Этапы сотрудничества включают следующие моменты:

Дизайн сцены. Вы можете оставить заявку на сайте или позвонить по номеру телефона.

Менеджер компании выслушает ваши пожелания и предложит различные варианты подиума.

Заключение договора.

Разработка проекта и утверждение технической документации.

Доставка конструкций.

Установка.

Демонтаж.

Оплата.

Последняя принимается банковским переводом и наличными. Все права и обязанности сторон прописаны в контракте.