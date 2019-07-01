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Аренда подиума
Прежде чем заказать сценический подиум в аренду, выберите дизайн для вашего мероприятия. В специализированной компании предлагаются следующие:
- Открытые сцены, которые не защищают от дождя, ветра и палящего солнца. Модель используется в закрытых помещениях или в хорошую погоду.
- Закрытая модель: позволяет действовать в любое время года. Дизайн надёжно защищает артистов и коллективы, независимо от погодных условий.
Специализированная компания предлагает широкий выбор мобильных конструкций. Специалисты готовы собрать подиум любой сложности, который на 100% соответствует формату мероприятия.
Область использования сценических подиумов включает следующее:
- Во время концерта или театрального представления.
- При организации музыкального или танцевального фестиваля.
- Во время награждения спортсменов, победителей.
- При проведении презентаций, симпозиумов или выставок.
- Делая показы мод.
Подписав соглашение со специализированной компанией, вы получите фазовую структуру для использования, без скрытых комиссий и лишних затрат.
Преимущества аренды подиумов и сцен включают:
- Элегантные и респектабельные конструкции.
- Строгое соблюдение требований клиента.
- Высокий уровень прочности.
- Установка длится несколько часов.
- Прокат эффективно сэкономит бюджет, а расходы у них будут компенсированы быстро.
- Нет необходимости в складских помещениях для хранения конструкций и в обслуживающем персонале.
- Команда установщиков соберет сцену в рекордно короткие сроки.
Они предлагают аренду прямоугольных, квадратных и круглых сцен по низкой цене! Элегантный дизайн станет настоящим украшением вашего мероприятия.
Этапы сотрудничества включают следующие моменты:
- Дизайн сцены. Вы можете оставить заявку на сайте или позвонить по номеру телефона.
- Менеджер компании выслушает ваши пожелания и предложит различные варианты подиума.
- Заключение договора.
- Разработка проекта и утверждение технической документации.
- Доставка конструкций.
- Установка.
- Демонтаж.
- Оплата.
Последняя принимается банковским переводом и наличными. Все права и обязанности сторон прописаны в контракте.
01 июль 2019 /
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