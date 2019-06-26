Быстрая проверка порта на доступность

Периодически необходимо проверять доступ к порту компьютера, чтобы предотвратить утечку частной информации к злоумышленникам. Когда вы выходите в Интернет, любой компьютер или мобильное устройство получает уникальный IP-адрес, зная который, вы можете быстро проверить. Результат сканирования будет гарантировать, что порт «закрыт», выяснить, какие функции сетевого подключения используются, и решить возникшие проблемы.

Порт компьютера - это индивидуальный адрес, который обеспечивает стабильное соединение с несколькими веб-ресурсами. Они открываются, когда сетевая программа собирается подключиться к удалённому серверу. При установке какого-либо программного обеспечения, вы должны указать порт: если вы зарегистрируете номер, который не соответствует местоположению, ваш браузер не сможет получать или отображать данные в виде веб-страницы.

«Закрытое» состояние порта означает, что соединение через сервер невозможно. Поэтому личная информация пользователя надёжно защищена от взлома. Если в результате исследования был обнаружен один или несколько портов, вы можете закрыть их двумя способами, к которым относятся следующие:

Использование программного обеспечения, которое позволит вам самостоятельно устанавливать правила и процедуры закрытия или открытия. Наличие порта может быть необходимо, если вы играете в многопользовательские онлайн-игры. Отключить программы, использующие порты. Это можно сделать вручную или с помощью специальных утилит: например, для компьютеров с операционной системой Windows подходит приложение Worms Doors Cleaner.

Иногда порт доступен, из-за заражения компьютера вредоносным ПО. Чтобы исключить эту опцию, рекомендуется проверить устройство с помощью антивирусной программы, перед проверкой.

Обратите внимание, что для правильного определения состояния портов требуется прямое соединение (без маршрутизатора Wi-Fi). В противном случае результаты теста будут связаны не с устройством, а напрямую с маршрутизатором.

Проверка порта на доступность онлайн поможет вам узнать, готов ли нужный вам веб-портал принимать входящие соединения. Чтобы начать проверку, вам просто нужно ввести действующий IP-адрес в соответствующей строке. В дополнение к тому, чтобы быть открытым и закрытым, вы можете определить, какое приложение использует порт в текущее время.