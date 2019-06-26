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Бессвинцовые печатные платы

В контексте глобальной тенденции улучшения состояния экологии были разработаны и изготовлены бессвинцовые печатные платы, с которыми можно подробнее ознакомиться на официальном сайте специализированной компании. Там же можно и приобркести эти платы. Поскольку свинец считается опасным и вредным для окружающей среды, существует постепенный отказ от использования этого элемента в различных отраслях промышленности.

Тенденция отказа от свинцовых технологий была установлена в 2004 году в законе о запрещении веществ, вредных для здоровья человека, который был принят Европейским парламентом. И с того года на территорию Российской Федерации и стран Союза независимых государств были импортированы электронные компоненты, в которых не было никаких веществ, содержащих свинец. Япония также поддерживает стремление полностью отказаться от использования этого химического элемента, при производстве печатных плат, чтобы можно было конкурировать с другими производителями. Точно так же США переходят на бессвинцовые технологии. Исходя из вышеизложенного становится понятным, что в настоящее время все развитые страны отказываются использовать свинец в своем производстве.

Следует иметь в виду, что пайка бессвинцовых компонентов производится по другой технологии. Основным отличием является температура процедуры сварки. Есть также различия в химическом составе и потоке. Свинцовая сварка выполняется при высокой температуре, что может отрицательно повлиять на техническое состояние печатной платы. В связи с этим необходимо подбирать компоненты в зависимости от термостойкости.

Однако, со дня принятия соответствующего законодательства, Европейский парламент регулярно совершенствует технологический процесс изготовления бессвинцовых печатных плат. Они практикуют и совершенствуют методы сварки, при низкой температуре, которые не повреждают пластину и обладают большей прочностью. Инновационные методы изготовления бессвинцовых плат влекут за собой получение надёжных и долговечных изделий.

26 июнь 2019 /
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