Преимущества дверей Гардиан

Может быть, раньше было спокойно, но в настоящее время невозможно выйти из квартиры, не закрыв её ключом.

Уже на протяжении многих лет у злоумышленников есть возможность открыть любой замок или с помощью отмычки, или механических воздействий, способных взломать дверь. Некоторые владельцы понимают, что могут потерять дорогие вещи в любое время, и поэтому они приобретают двери Гардиан. В Москве эти конструкции можно заказать на сайте www.gardian-msk.ru. Компетентные специалисты помогут вам с выбором дверей для ваших жилых или рабочих объектов.

Кроме того, эти двери должны быть установлены по другим причинам:

если на входе нет камер видеонаблюдения или консьержа; многие владельцы часто уезжают в дальние поездки; иногда соседи оставляют желать лучшего, и могут вести неправильный образ жизни; когда в квартире остаются пожилые люди или дети младшего школьного возраста.

Конечно, этот список далеко не полный. Поэтому лучше потратить деньги, а не экономить на собственном покое и безопасности.

По отзывам владельцев, уже установленные двери Guardian подразумевают следующие основные преимущества данных конструкций:

Дверное полотно имеет жесткую конструкцию; Поэтому совершенно невозможно изменить его поверхность.

Полотно сделано из цельного металлического листа, что не позволяет злоумышленникам попытаться его разрушить.

Двери на боковой стороне имеют противосъёмные части, которые не позволяют снять полотно, даже если петли порезать.

Поскольку конструкции изготавливаются на современном высокоточном оборудовании, наличие щелей полностью исключено.

Чтобы противодействовать запорам, отверстия сделаны с небольшим диаметром для болтов в коробке.

Модели дверей с антивандальными механизмами имеют более высокий класс секретности.

Для закрепления полотна в вертикальном положении установлены многоточечные замки.

Замок не может быть просверлен, так как зона замка оснащена броневой пластиной, содержащей марганец.

Но даже, при всех этих преимуществах, дверь не сможет выполнять своей функции защиты, если будет неправильно установлена. Поэтому обращайтесь к опытным специалистам, которые смогут правильно установить дверь.