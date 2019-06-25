Фундаментные работы – это один из основных этапов строительства любого здания. Но как определить какое именно основание подойдет для вашего будущего строение. Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в данной статье.

Фундамент – это основа любого строения. Именно поэтому фундаментные работы требуют особого к себе внимания, так как неправильно выбранное или смонтированное основание грозит не только просадкой части здания и появлением трещин, но и полным его разрушением.

В данной статье специалисты компании «TTRADE» любезного согласились рассказать нам об основных видах фундаментов, их преимуществах и недостатках. Итак, начнем.

Типы фундаментов

Перед началом строительных работ вы должны в полной мере владеть информацией о том, какой должен быть фундамент на выбранном вами земельном участке.

На данный момент выделяют 5 основных типов фундамента:

ленточный;

столбчатый;

плитный (монолитный);

свайный;

свайно-винтовой.

Ниже мы более подробно рассмотрим какие бывают фундаменты, а также поговорим об области применения каждого из них.

Ленточный фундамент

Данный тип основания – это замкнутый монолитный или сборный контур (ленту), на котором сооружаются все несущие стены здания. Если предполагается возведение фундамента большого веса, то предварительно укладывается подушка из песчано-гравийной смеси, которая, затем, покрывается слоем гидроизоляционного материала.

Используется данный тип основания, преимущественно, для возведения частных домов и коттеджей, стены которых будут выложены из кирпича древесины или камня. Из плюсов такого фундамента можно отметить простоту его конструкции и легкость возведения. Недостатки – большие временные и финансовые затраты, невозможность монтажа на участках с небольшой глубиной промерзания.

Столбчатый фундамент

Конструкция такого основания предполагает сооружение массивных железобетонных столбов, расположенных по углам будущего строения, а также в местах пересечения стен. Все столбы объединены между собой ростверком (рамой), а для обеспечения дополнительной устойчивости перед их установкой рекомендуется насыпать песчаную подушку.

Применяется данный тип основания для конструкций небольшого веса, выполненных из деревянных или сэндвич панелей. Преимущества такого фундамента – относительно невысокая стоимость и быстрая скорость возведения. Недостатки – невозможность оборудования подвального помещения, плохая устойчивость на подвижных и пучинистых грунтах.

Монолитный фундамент

Такое основание представляет собой монолитную железобетонную плиту, уложенную на слой гравия. Данная плита служит опорой для всех несущих конструкций.

Основная особенность такого фундамента заключается в том, что при движении грунта плита смещается вместе с ним, компенсируя, тем самым, его колебания относительно несущей конструкции. Именно поэтому данный тип основания называют еще «плавающим». Недостатки – большие финансовые и временные затраты, отсутствие подвала или цокольного этажа. Выбор типа фундамента данного вида обусловлен, как правило, высоким уровнем подземных вод или пучинистой почвой.

Свайный фундамент

Одна из разновидностей столбчатого основания и используется для возведения крупногабаритных объектов – мостов, торговых центров, линий электропередач и других конструкций, где требуется повышенный показатель несущей способности фундамента.

Недостатки – дороговизна (так как требуется участие специальной техники для забивки свай) и трудоемкость.

Свайно-винтовой фундамент

От предыдущего типа отличается тем, что сваи не вбиваются, а вкручиваются, благодаря наличию на их стволе спиральной лопасти. Применяется данный вид фундамента в тех случаях, когда использование других типов оснований невозможно – болотистые или торфяные почвы, выходящие на поверхность грунтовые воды. Кроме того, свайно-винтовой фундамент отличается высокой скоростью монтажа, хорошей несущей способностью и, как бы это странно не звучало, экономичностью по сравнению, к примеру, с фундаментом ленточного типа.

Если вы не знаете, какой лучше фундамент обустроить на вашем земельном участке, обратитесь в компанию «TTRADE». Специалисты данной организации не только подскажут как правильно рассчитать фундамент, но и возьмут на себя все заботы по доставке необходимых материалов на объект и обустройству основания для вашего здания.