Особенности и магические свойства камня диоптаз

Характеристики камня

Первые минералы обнаружили на территории современного Казахстана. Произошло это в 18-м столетии. Первоначально камень был определен как изумруд, только позднее ученые обнаружили разницу.

Равно как и изумруд, диоптаз имеет зеленый цвет. Насыщенность оттенка может существенно изменяться. Встречаются экземпляры травянистой окраски, бутылочной и очень редко – с синеватым отливом. Поверхность камня имеет стеклянный блеск, а прозрачность часто не абсолютна.

От изумруда диоптаз отличается меньшей крепостью и химическим составом. Образуются рассматриваемые минералы в местностях, где воздух сух и жарок, а также располагаются залежи меди.

Самые крупные кристаллы имеют размер не более 2 мм, что существенно ограничивает возможности ювелиров. По этой причине самоцветы в основном используются для создания перстней и прочих небольших украшений.

Магические свойства

В основном считается, что минерал является мощным талисманом, обеспечивающим улучшение благосостояния. Потому он идеально подходит для бизнесменов и людей, преследующих материальную выгоду. Он помогает сохранять максимальную трезвость ума, здравомыслие, логичность. Деловым людям самоцвет придает решительность и увеличивает интуицию. Благодаря последнему свойству, бизнесмен без труда распознает истинные замыслы партеров и успевает предпринять ответные действия, защитив тем самым свои вложения.

Есть и другие заслуживающие внимания магические свойства камня диоптаз. Людям, имеющим экстрасенсорные задатки, минерал помогает узнавать мысли посторонних. Сокровенное обычно открывается им во сне.

Диоптаз способен оказать содействие всем, кто в данный момент вынужден сдавать экзамен. Наличие амулета позволит создать благоприятную ситуацию для носителя либо изменить обстановку к лучшему.

Искать в минерале поддержки при решении матримониальных вопросов не имеет смысла, но он поможет даме стать более романтичной и приятной. Мужчине он же придаст решительности и веры в себя.

Зодиакальное значение

Диоптаз не помогает людям неискренним и лживым. Честные же найдут в нем сильный амулет, защищающий от манипуляций и происков врагов. Раки и Овны нередко переходят на темную сторону и потому им минерал противопоказан – ношение его может серьезно навредить.

Идеально подходит самоцвет Козерогам и Девам. Представители этих знаков легко налаживают контакт с диоптазом и извлекают из амулета максимальную пользу. Прочие символы зодиака могут без опаски носить украшения с рассматриваемым камнем, но благоприятных эффектов от этого ждать не приходится.

Источник: kamniinfo.ru/