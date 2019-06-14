Особенности легендарного шутера CS 1.6
Counter Strike неизменно находится в рейтинге лучших шутеров. Данная игра претерпела за весь период своего существования огромное количество преобразований. В настоящее время существует несколько "веток" оригинальной версии 1.6. Немало популярны обновления под названием Global Offensive и Source. Первая «ветка» - это трансформация оригинальной идеи, адаптированной к современным графикам. CS GO - мультипликационный шутер, немного отличающийся от оценочного стандарта.
Вот почему даже в настоящее время, когда есть много разнообразных компьютерных и онлайн игр, геймеры продолжают играть в Counter и даже проводить соревнования по всему миру. Как это ни парадоксально, разработчики могут работать со шлемами дополненной реальности, рулевыми колесами и другими устройствами, но они не смогут заставить фанатов разлюбить стандартные KS 1.6 .
Суть данной игры заключается в выполнении задач, но для двух команд она немного отличается. Террористы должны положить взрывчатку в определённом пункте на карте, а спецназ - освободить заложников без потерь. Это необычная версия миссии; Есть много других типов онлайн-карт, которые определяют совершенно разные цели. Обо всём этом можно почитать на специализированных форумах.
Кроме того, стоит отметить следующие неоспоримые преимущества KS 1.6:
- Легко учиться в игровом процессе (изучение основных аспектов займет немного время).
- Простое управление и гибкая настройка.
- Функциональная командная строка, которая позволит вам вносить изменения в игру.
- Голосовая связь полностью работоспособна.
- Стандартные модели оружия.
- Низкие системные требования (нет надобности в сверхмощных компьютерах, даже встроенной видеокарты и 2 ГБ ОП будет достаточно).
Помимо преимуществ CS 1.6, можно отметить и некоторые недостатки. Прежде всего, в оригинальной версии голосовые сообщения роботов и игроков на английском языке, что будет затруднительно для русскоговорящей аудитории. Кроме того, установка оригинала не подразумевает таких приятностей, как: обновлённые модели оружия, новых карт и прочих. Каждый геймер сам решает, в какую игру ему играть, но KS 1.6 тоже желательно установить в браузере.
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