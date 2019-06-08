» » Собственная скважина на воду: плюсы

Собственная скважина на воду: плюсы

В последние годы обычные колодцы постепенно исчезают и заменяются отдельными скважинами для водоснабжения дома. Эти конструкции на дачных или загородных территориях не занимают много пространства и их производительность находится на надлежащем уровне, что позволит вам сделать ваше пребывание здесь максимально комфортным.

Бурение скважины на воду предоставляет следующие преимущества:

  • получать чистую и качественную воду, не загрязняя водопроводные трубы мусором;
  • скважины хорошо работают в течение полувека, а иногда и дольше;
  • состав и уровень воды практически не меняются, что позволяет продолжать использование её в больших объёмах;
  • хорошо оборудованная скважина не требует регулярной очистки, а установка фильтра сводит к минимуму надобность пооведения этой процедуры;
  • эксплуатационные расходы ниже, а техобслуживание дешевле, и это главное и очень значимое различие между колодцем и скважинами.

К минусам данного вида водоснабжения относятся сравнительно высокая стоимость бурения и надобность применения специального оборудования, труб и погружных насосных установок. Если насос выходит из строя, получить воду вручную невозможно. Помимо того, заиливание может создавать существенные проблемы.

Однако, родниковая вода долгое время считалась самой полезной и чистой. Глубокие воды не смешиваются с талыми верхними водами. Даже после обильных осадков вода из колодца не мутнеет.

Когда вы решите оборудовать скважину на нашем дачном или загородном участке, вы можете обратиться в специализированную компанию в вашем регионе - например, https://akva-geo.ru/. Здесь работают опытные специалисты, которые смогут всё выполнить качественно, в оговорённые сроки. И за свои услуги они не назначают высоких цен.

Кроме того, можно отметить и следующие очевидные преимущества бурения скважин на воду:

  1. Узкая горловина колодца, закрытая крышкой сверху, предотвращает попадание отложений в воду.
  2. Период службы может исчисляться десятилетиями - как было отмечено выше. Но всё здесь зависит от качества компоновки системы, химического состава воды и грунта, от обслуживания скважины и прочих немаловажных факторов.
08 июнь 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Доставка питьевой воды: преимущества услуги
Хочу все знать

Доставка питьевой воды: преимущества услуги

Многие люди всерьёз задумываются о том, какую воду они употребляют. Понемногу становится ясно, что водопроводная вода не подходит для приготовления блюд и утоления жажды. 
Преимущества покупки в Эковод
Хочу все знать

Преимущества покупки в Эковод

Чистая питьевая вода является неотъемлемым элементом здорового образа жизни. Её качество оказывает непосредственное влияние на наше благополучие.
ЖБИ кольца для колодцев: особенности
Хочу все знать

ЖБИ кольца для колодцев: особенности

Часто скважина является единственным приемлемым вариантом для создания источника извлечения питьевой воды. Для её строительства следует приложить усилия и правильно решить проблему выбора материалов.
Как выбрать водяной насос для частного дома
Хочу все знать

Как выбрать водяной насос для частного дома

Одной из основных проблем с обустройством загородного дома, из-за его отдаленного расположения от централизованного водопровода, является водоснабжение. 
Филтьтры обратного осмоса
Хочу все знать

Филтьтры обратного осмоса

Каждому человеку прекрасно известно о том, что для питья и приготовления пищи необходимо употреблять только чистую воду.
Насос для скважины
Хочу все знать

Насос для скважины

Для того чтобы скважинный насос долго служил, нужно учитывать такие главные показатели
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Тепловые изображения помогают раскрыть происхождение ФобосаЧем опасен космический мусор?На Мальдивах найдена морская вода ледникового периодаВалуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавинМожно ли отправить МКС к Луне или Марсу?Космический цветок в созвездии СтрельцаКак узнать задолженность по налогам онлайнВыгодно ли брать кредит под залог?


Свежие Статьи
Часть третья - Всё зависело от условий проживания и местных особенностей

Часть третья - Всё зависело от условий проживания и местных особенностей

Часть вторая - С чего начинается константа?

Часть вторая - С чего начинается константа?

Часть первая - Любые числа имеют внутренние невидимые свойства и способны самостоятельно выражать свою логику и смысл

Часть первая - Любые числа имеют внутренние невидимые свойства и способны самостоятельно выражать свою логику и смысл

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+