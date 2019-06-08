Собственная скважина на воду: плюсы
В последние годы обычные колодцы постепенно исчезают и заменяются отдельными скважинами для водоснабжения дома. Эти конструкции на дачных или загородных территориях не занимают много пространства и их производительность находится на надлежащем уровне, что позволит вам сделать ваше пребывание здесь максимально комфортным.
Бурение скважины на воду предоставляет следующие преимущества:
- получать чистую и качественную воду, не загрязняя водопроводные трубы мусором;
- скважины хорошо работают в течение полувека, а иногда и дольше;
- состав и уровень воды практически не меняются, что позволяет продолжать использование её в больших объёмах;
- хорошо оборудованная скважина не требует регулярной очистки, а установка фильтра сводит к минимуму надобность пооведения этой процедуры;
- эксплуатационные расходы ниже, а техобслуживание дешевле, и это главное и очень значимое различие между колодцем и скважинами.
К минусам данного вида водоснабжения относятся сравнительно высокая стоимость бурения и надобность применения специального оборудования, труб и погружных насосных установок. Если насос выходит из строя, получить воду вручную невозможно. Помимо того, заиливание может создавать существенные проблемы.
Однако, родниковая вода долгое время считалась самой полезной и чистой. Глубокие воды не смешиваются с талыми верхними водами. Даже после обильных осадков вода из колодца не мутнеет.
Когда вы решите оборудовать скважину на нашем дачном или загородном участке, вы можете обратиться в специализированную компанию в вашем регионе - например, https://akva-geo.ru/. Здесь работают опытные специалисты, которые смогут всё выполнить качественно, в оговорённые сроки. И за свои услуги они не назначают высоких цен.
Кроме того, можно отметить и следующие очевидные преимущества бурения скважин на воду:
- Узкая горловина колодца, закрытая крышкой сверху, предотвращает попадание отложений в воду.
- Период службы может исчисляться десятилетиями - как было отмечено выше. Но всё здесь зависит от качества компоновки системы, химического состава воды и грунта, от обслуживания скважины и прочих немаловажных факторов.
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