Собственная скважина на воду: плюсы

В последние годы обычные колодцы постепенно исчезают и заменяются отдельными скважинами для водоснабжения дома. Эти конструкции на дачных или загородных территориях не занимают много пространства и их производительность находится на надлежащем уровне, что позволит вам сделать ваше пребывание здесь максимально комфортным.

Бурение скважины на воду предоставляет следующие преимущества:

получать чистую и качественную воду, не загрязняя водопроводные трубы мусором;

скважины хорошо работают в течение полувека, а иногда и дольше;

состав и уровень воды практически не меняются, что позволяет продолжать использование её в больших объёмах;

хорошо оборудованная скважина не требует регулярной очистки, а установка фильтра сводит к минимуму надобность пооведения этой процедуры;

эксплуатационные расходы ниже, а техобслуживание дешевле, и это главное и очень значимое различие между колодцем и скважинами.

К минусам данного вида водоснабжения относятся сравнительно высокая стоимость бурения и надобность применения специального оборудования, труб и погружных насосных установок. Если насос выходит из строя, получить воду вручную невозможно. Помимо того, заиливание может создавать существенные проблемы.

Однако, родниковая вода долгое время считалась самой полезной и чистой. Глубокие воды не смешиваются с талыми верхними водами. Даже после обильных осадков вода из колодца не мутнеет.

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Кроме того, можно отметить и следующие очевидные преимущества бурения скважин на воду: