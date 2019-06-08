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Особенности и преимущества лимфодренажного массажа

В настоящее время существует огромное количество процедур, способствующих коррекции тела и позволяющих избавиться от лишнего веса. В современных центрах красоты будут предложены эффективные техники, от медового обёртывания до различных видов массажа, благодаря которым фигура будет стройнее и элегантнее. Одной из этих процедур является лимфодренаж, методика, разработанная французским врачом Паскалем Кошем. Почитать о лимфодренаже подробнее можно по ссылке https://buybeauty.com.ua/blog/limfodrenazh-vse-chto-nuzhno-znat-o-procedure/.

Благодаря активному воздействию на участки вдоль линий лимфатического потока улучшается кровоснабжение тканей, очищается организм от токсичных веществ, продуктов разложения и избытка жидкости. В результате уменьшается отечность, снижается вес, улучшается состояние кожи и происходит общее оздоровление организма. Что важно, вы можете достичь хороших результатов в краткие сроки. После первых же сеансов вы почувствуете, что вещи сидят на вас с большей свободой, и это всё потому, что избыток жидкости исчезает из организма.

Лимфодренажный может проводиться вручную или аппаратным способом. Ручное оборудование делится на три типа: мелкое, глубокое и внутреннее. В конечном итоге стимулируются капилляры, лимфососуды и даже лимфоузлы. Это выполняется в направлении лимфатического потока (снизу вверх) плавными и волнистыми движениями. Благодаря расслабляющему эффекту, эта процедура отлично снимает напряжение и спазмы, действует расслабляюще. К популярным аппаратным методам лимфодренажа относятся прессотерапия, микроток. Такой массаж является одним из наиболее эффективных вариантов профилактики и борьбы с целлюлитом, отеками и избыточным весом в современной индустрии красоты. Особенно если использовать в сочетании с другими методами, чтобы похудеть.

Следует сказать, что массаж лимфодренажа должен выполняться лишь компетентными специалистами, иначе он может нанести значительный вред вашему здоровью. Специалисты по массажу в салонах и клиниках смогут выполнить эту процедуру профессионально и со стопроцентной эффективностью. Следует отметить, что имеются противопоказания, при определенных заболеваниях. Поэтому, прежде чем выполнять процедуру, обязательно сфокусируйтесь на этой проблеме.

08 июнь 2019 /
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