Особенности и преимущества лимфодренажного массажа

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В настоящее время существует огромное количество процедур, способствующих коррекции тела и позволяющих избавиться от лишнего веса. В современных центрах красоты будут предложены эффективные техники, от медового обёртывания до различных видов массажа, благодаря которым фигура будет стройнее и элегантнее. Одной из этих процедур является лимфодренаж, методика, разработанная французским врачом Паскалем Кошем.

Благодаря активному воздействию на участки вдоль линий лимфатического потока улучшается кровоснабжение тканей, очищается организм от токсичных веществ, продуктов разложения и избытка жидкости. В результате уменьшается отечность, снижается вес, улучшается состояние кожи и происходит общее оздоровление организма. Что важно, вы можете достичь хороших результатов в краткие сроки. После первых же сеансов вы почувствуете, что вещи сидят на вас с большей свободой, и это всё потому, что избыток жидкости исчезает из организма.

Лимфодренажный может проводиться вручную или аппаратным способом. Ручное оборудование делится на три типа: мелкое, глубокое и внутреннее. В конечном итоге стимулируются капилляры, лимфососуды и даже лимфоузлы. Это выполняется в направлении лимфатического потока (снизу вверх) плавными и волнистыми движениями. Благодаря расслабляющему эффекту, эта процедура отлично снимает напряжение и спазмы, действует расслабляюще. К популярным аппаратным методам лимфодренажа относятся прессотерапия, микроток. Такой массаж является одним из наиболее эффективных вариантов профилактики и борьбы с целлюлитом, отеками и избыточным весом в современной индустрии красоты. Особенно если использовать в сочетании с другими методами, чтобы похудеть.

Следует сказать, что массаж лимфодренажа должен выполняться лишь компетентными специалистами, иначе он может нанести значительный вред вашему здоровью. Специалисты по массажу в салонах и клиниках смогут выполнить эту процедуру профессионально и со стопроцентной эффективностью. Следует отметить, что имеются противопоказания, при определенных заболеваниях. Поэтому, прежде чем выполнять процедуру, обязательно сфокусируйтесь на этой проблеме.