Автоломбард: плюсы обращения

Все мы знаем о ломбардах, которые под залог любого имущества
выделяют определённую сумму денег. Автоломбард построен по тому же принципу, но
действует с более крупной собственностью: автомобили. Следовательно, сумма
ссуды под залог транспортного средства здесь намного больше, чем в обычных
ломбардах. Ведь машина намного дороже, чем несколько драгоценных камней. Это
идеальное решение для тех, кому требуется много денег, как можно скорее.
Автоломбардыявляются отличной альтернативой банков и других финансовых учреждений. Их
основными преимуществами являются следующие:
Оформление срочного займа. Клиенту автоломбардов не нужно
будет собирать справки о доходах и демонстрировать свою платежеспособность. для
них гарантия возврата денег - ваш автомобиль. После того, как компетентный
оценщик оценивает автомобиль и обе стороны подписывают контракт, клиент
немедленно получает средства. Всё это не займёт больше часа.
Минимальные документы. Автоломбард не требует справок о
доходах, как было указано выше. Им нужен только ваш паспорт, документ, который
удостоверяет марку автомобиля и ПТС.
Автомобиль возвращается владельцу сразу после оплаты
долга. Это очень удобно, потому что всё делается за один день. Вернуть деньги:
получить машину.
Безопасность автомобиля. Пока ваш транспорт находится в
залоге, ломбард полностью обеспечивает его безопасность: автомобиль
застрахован, он находится на крытой автостоянке под защитой. Такой подход к
уходу за автомобилем выгоден обеим сторонам: клиент получит автомобиль в
целости и сохранности, а в случае отсутствия оплаты - авто будет выставлено на
продажу - поэтому ломбарды позаботятся об их безопасности.
Если заемщик не может погасить долг, теряется только
автомобиль. Если по какой-либо причине вы не можете оплатить долг, никто не
обременит вашу квартиру, счета или пенсию. Автоломбард берёт только залог, и
ничего другого.
Исходя из написанного выше, становится понятным, что
автоломбарды имеют значительные преимущества перед другими кредитными
организациями. Если срочно нужны деньги, то это заведение станет идеальным и
безопасным решением проблемы.
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