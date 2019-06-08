Автоломбард: плюсы обращения

Все мы знаем о ломбардах, которые под залог любого имущества выделяют определённую сумму денег. Автоломбард построен по тому же принципу, но действует с более крупной собственностью: автомобили. Следовательно, сумма ссуды под залог транспортного средства здесь намного больше, чем в обычных ломбардах. Ведь машина намного дороже, чем несколько драгоценных камней. Это идеальное решение для тех, кому требуется много денег, как можно скорее.

Автоломбардыявляются отличной альтернативой банков и других финансовых учреждений. Их основными преимуществами являются следующие:

Оформление срочного займа. Клиенту автоломбардов не нужно будет собирать справки о доходах и демонстрировать свою платежеспособность. для них гарантия возврата денег - ваш автомобиль. После того, как компетентный оценщик оценивает автомобиль и обе стороны подписывают контракт, клиент немедленно получает средства. Всё это не займёт больше часа.

Минимальные документы. Автоломбард не требует справок о доходах, как было указано выше. Им нужен только ваш паспорт, документ, который удостоверяет марку автомобиля и ПТС.

Автомобиль возвращается владельцу сразу после оплаты долга. Это очень удобно, потому что всё делается за один день. Вернуть деньги: получить машину.

Безопасность автомобиля. Пока ваш транспорт находится в залоге, ломбард полностью обеспечивает его безопасность: автомобиль застрахован, он находится на крытой автостоянке под защитой. Такой подход к уходу за автомобилем выгоден обеим сторонам: клиент получит автомобиль в целости и сохранности, а в случае отсутствия оплаты - авто будет выставлено на продажу - поэтому ломбарды позаботятся об их безопасности.

Если заемщик не может погасить долг, теряется только автомобиль. Если по какой-либо причине вы не можете оплатить долг, никто не обременит вашу квартиру, счета или пенсию. Автоломбард берёт только залог, и ничего другого.

Исходя из написанного выше, становится понятным, что автоломбарды имеют значительные преимущества перед другими кредитными организациями. Если срочно нужны деньги, то это заведение станет идеальным и безопасным решением проблемы.