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Советы, как защитить диплом на «отлично»

Ну что, наступил наконец-то тот долгожданный момент, когда диплом написан, все подписи собраны , проверка антиплагиат пройдена успешно и не нужно уже думать о том, как повысить оригинальность диссертации.

Остался лишь один столь волнительный момент - защита своей выпускной работы. Переживаете? Не стоит лишний раз нервничать, а лучше спокойно все обдумать и начать подготовку к защите.

Как правильно подготовить диплом к защите

Самое главное, на наш взгляд, это очень серьезно подойти к написанию доклада, который вы представите комиссии и который будете читать. Здесь важен не объем, даже если вы очень постараетесь и напишите доклад на 50 листов, никто, скорее всего, его читать не будет. Он должен быть кратким, очень четким, понятным и без лишней «воды», в нем должны быть прописаны основные моменты вашей работы, цели, задачи, проблемы, актуальность исследования.

Будет очень даже хорошо, если вы подготовите раздаточный материал, это могут быть схемы, таблички, вычисления, анкеты и прочее. Такой материал поможет и вам, при изложении вашего доклада, а также комиссия с большим уважением относится к подобного рода материалам, так как наглядное изображение всегда воспринимается положительно, да и показывает объем вашей проделанной работы.

Нелишним также будет подготовка презентации к докладу, она также может помочь вам самим.
Итак, все готово – и доклад, и раздаточный материал, и презентация, наступил тот самый момент – вы с вашим дипломом против целой комиссии по защите.Самое главное, не бойтесь – страх сводит мышцы, и говорить легко и свободно вам будет сложно. Здесь важен такой момент – валить вас никто не собирается, защите диплома это своего рода традиция, без которой не обходится не одно учебное учреждение. По большому счету тех, кто действительно будет внимательно слушать - это малая часть комиссии.

И то, как вы себя и свою работу преподнесете, зависит только от вас. Говорить нужно с энтузиазмом, просто, понятно, не так, чтобы тараторить без единой паузы, но и не медленно растягивая слова. Характер вашей речи должен быть ровным, спокойным. Останавливайтесь на важных моментах, тех, в которых вы сильны и уверены, об этом можно рассказать более подробно.

Комиссия не должна чувствовать вашу неуверенность. Если вам задали вопрос, не затягивайте время с ответом, присутствующим может показаться, что вы не владеете темой. Можно, собираясь с мыслями, вежливо сказать, что вы благодарны за столь интересный вопрос и сейчас вы с удовольствием им ответите . Часто на защите задаются очень простые вопросы, но студент, в поиска подвоха, пытается найти в нем сложность. Если вам задали такой вопрос, отвечайте смело и так же просто.

Таким образом, вы должны понять для себя, что защита диплома – это не страшное наказание и мука, а настоящее приятное событие для вас.

Способы повысить уникальность

Если же ваша дипломная работы все еще не прошла проверку антиплагиат, напоминаем о методах повышения оригинальность текста:

  1. Разбавляйте скопированный текст своими рассуждениями, делитесь мыслями, чем больше своего текста добавите, чем станет выше процент оригинальности.
  2. Воспользуйтесь услугами специалистов. Сайт Анти-антиплагиат.рф повысит оригинальность за пару минут, причем работает сервис без предоплаты.
  3. Заменяйте как можно больше слов синонимами, можете использовать словари синонимов или делать это с помощью программ- синонимайзеров.
06 июнь 2019 /
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