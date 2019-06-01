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Профессиональное оборудование для ресторанов

Только руки настоящих профессионалов могут создать имидж заведения общественного питания, популярного и востребованного. Большое значение для организации качественной работы играют правильно подобранные работники, качественная продукция и профессиональное оборудование.

Оборудование для ресторана в DSTO вы можете найти необходимую кухонную утварь в Харькове. Широкий ассортимент позволит вам выбрать полный комплект охлаждающих и отопительных приборов, необходимые вещи для бара и кухни, по доступной стоимости. Ресторанное оборудование DSTO, столы, витрины, холодильники, плиты - являются неотъемлемой частью кухни этих заведений.

Основными преимуществами этих профессиональных устройств являются следующие:

  • характеризуются большими размерами, что позволяет ускорить процесс приготовления и хранения;
  • устройства, изготовленные из нержавеющей стали, которые позволяют хранить их подольше, сохраняя при этом, свежесть продуктов, приготовленных блюд или полуфабрикатов;
  • предлагаемые профессиональные устройства позволяют создать удобную и многофункциональную рабочую зону;
  • выгодные инвестиции будут быстро окупаться, благодаря эффективности пользования;
  • предлагаемые приборы и оборудование безопасны и долговечны;
  • простота обслуживания и очистки.

У интернет-магазина DSTO есть постоянные клиенты и признание многих успешных заведений. Сотрудничество происходит на взаимовыгодных условиях, которые удобны для любого заведения общепита. Эргономичный дизайн позволяет рационально использовать оборудование и на небольших площадях, и без особых трудностей соблюдать санитарные нормы, которые важны, при производстве.

Все виды оборудования DSTO должны соответствовать следующим важным требованиям:

  • устойчивость к высоким температурам и влажности;
  • коррозионная стойкость;
  • безопасность и долгий срок службы;
  • приемлемые цены и элегантный дизайн.

Если вы определились с выбором товаров, полностью соответствовавших всем важным признакам, то необходимо отдать именно им предпочтение.

01 июнь 2019 /
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