Hepcinat и Natdac при гепатите С

Узнав, сколько стоят препараты Hepcinat Natdac в Москве, пациенты нередко стремятся поскорее приступить к лечению, поэтому закупают сразу необходимое количество лекарств на весь терапевтический курс. Конечно, для этого нужно определить, сколько же времени придется употреблять соответствующие противовирусные средства из Индии.

Согласно официальным данным, производитель рекомендует в традиционной схеме применять 400 мг софосбувира и 60 мг даклатасвира. То есть по одной таблетке препаратов. Так как цена на лекарства Hepcinat Natdac приемлема, их закупают для перорального приема на 12 или на 24 недели лечения. Главным правилом приема является соблюдение 24-х часового интервала.

Препарат необходимо употреблять после еды, либо вместе с трапезой. Так как стоимость препаратов Hepcinat Natdac ниже аналогичного параметра у американских противовирусных средств, лекарства закупают сразу наперед. Одна упаковка содержит 28 таблеток. Их хватает на месяц приема. Следовательно, на терапевтический курс пациенту потребуется минимум по три упаковки лекарств.

Побочные эффекты

Индийские дженерики, как и прочие медикаменты, нельзя назвать абсолютно безопасными. Ведь побочные реакции на фоне их приема все-таки порой возникают. Это может быть связано как с нарушением врачебных рекомендаций, так и с особенностями человеческого организма.

При лечении индийскими дженериками порой проявляется сонливость, головокружение, тошнота, снижение аппетита, хроническая усталость, сильный зуд, кожные высыпания, головные боли, рвота, а также диарея.

Разумеется, описанную симптоматику игнорировать нельзя. С ней целесообразно поспешить к лечащему гепатологу. Опытный специалист подберет оптимальное решение возникшей проблемы и поможет одолеть выявленный дискомфорт в кратчайшие сроки.

Особенности покупки

Хоть стоимостью препаратов Hepcinat Natdac россиян со средними доходами не напугать, покупка не обойдется совсем дешево. Это следует учесть. Ведь порой на тематических форумах сомнительные лица привлекают внимание покупателей заниженной ценой на лекарства Hepcinat Natdac. Не стоит забывать о вероятности контрафакта.

Поэтому то, сколько стоят препараты Hepcinat Natdac в Москве на данный момент лучше узнать в специализированных интернет аптеках. Там предоставляется выгодная возможность покупки товара в режиме онлайн. Доставка предусматривается во все регионы РФ с оплатой медикаментов при получении.