» » Соматропин - польза или вред

Соматропин - польза или вред

Соматропин, или рекомбинантный гормон роста – это вещество, вырабатываемое передней долей гипофиза человеческого мозга. Этот препарат влияет на все основные функции организма: на его рост, увеличение трубчатых костей, строение тела, все виды обмена веществ, гомеостаз и даже на способность к обучению. От нормальной выработки гормона роста зависят практически все показатели человеческого организма.

Состав и действие

Препарат представляет собой замороженную жидкость во флаконах по 300 мл. Содержание вещества 15 МЕ в 1 мл средства. Вводится инъекционным путем, подкожно и внутримышечно, полноценную активность приобретает через 4 часа после применения.

Недельная дозировка составляет 0,7 – 1 МЕ/кг массы тела, делится на 6 – 7 равных порций и вводится в вечернее время. Место укола необходимо менять, так как могут развиваться поражения подкожной жировой клетчатки.

Лечение осуществляется только под врачебным контролем специалиста, имеющего опыт работы с подобным препаратом. Купить качественный соматропин в Алматы можно в интернет-магазине «SportFarm.kz».

Применение соматропина

Назначается препарат в следующих случаях:

  • Недостаточная выработка гормона роста – гипопитуитаризм.
  • Гипофизарный нанизм (карликовость).
  • Синдром Тернера.

Приобретая лекарство в аптеке нашей компании, покупатели получают высококачественный препарат по доступной стоимости.

Противопоказания и побочные эффекты соматропина

Запрещено использовать средство в таких случаях:

  • Гиперчувствительность к основному или к вспомогательным компонентам лекарства.
  • Во время беременности.
  • При закрытии эпифизов (зон роста костей).

Если у ребенка, проходящего терапию соматропином, больные почки, перед планируемым оперативным вмешательством необходимо прекратить прием средства. Кормящей матери, нуждающейся в использовании средства, необходимо прекратить грудное вскармливание на время терапии.

С особой осторожностью применяют Соматропин при наличии артериальной гипертензии, повышенного внутричерепного давления, сахарном диабете и гипотиреозе. Больной должен находиться под врачебным контролем.

Побочные явления возникают редко. В основном они заключаются в проявлениях аллергических реакций, раздражения и зуда в месте проведения инъекции, развитии гипотиреоза.

Выгодно купить Соматропин в Казахстане можно в интернет-аптеке компании «SportFarm.kz».

22 май 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Современный хондропротектор Артракам
Хочу все знать

Современный хондропротектор Артракам

Сидячий образ жизни, плохое питание и частый стресс, свойственный многим жителям крупных городов - способствуют развитию тех или иных заболеваний суставов и позвоночника, наиболее распространёнными
Здоровые зубы - красивая улыбка
Хочу все знать

Здоровые зубы - красивая улыбка

Кальций имеет большое значение для организма человека. Благодаря этому элементу, железо поглощается, суставы и кости укрепляются, восстанавливается сон.
Повышаем уровень тестостерона
Хочу все знать

Повышаем уровень тестостерона

Показатель тестостерона влияет на скульптуру тела мужчины, на его физические способности. У нас на сайте вы можете ознакомиться с симптоматикой и лечением недостатка гормона.
Метилурациловые свечи (свечи с облепиховым маслом): показания и противопоказания, аналоги
Хочу все знать

Метилурациловые свечи (свечи с облепиховым маслом): показания и противопоказания, аналоги

Метилурациловые свечи применяются для лечения геморроидальных трещин заднего прохода, поскольку способствуют выработке лейкоцитов и эритроцитов и являются стимулятором лейкопоэза.
Возможности бальзама SATURA ROSTA
Хочу все знать

Возможности бальзама SATURA ROSTA

Многие люди из-за возраста, генетических особенностей, отрицательного воздействия окружающей среды, страдают от выпадения волос. Для решения этой проблемы можно использовать бальзамы для роста
При каких заболеваниях назначают бисептол
Хочу все знать

При каких заболеваниях назначают бисептол

Бисептол является комбинированным препаратом, широкого спектра действия. Он позволяет успешно лечить многие инфекционные заболевания. 
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как правильно выбрать мотошколуЗамена автомобильного стекла KiaСрочное оформление загранпаспортаВалуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавинМожно ли отправить МКС к Луне или Марсу?Космический цветок в созвездии СтрельцаКак узнать задолженность по налогам онлайнВыгодно ли брать кредит под залог?


Свежие Статьи
Тепловые изображения помогают раскрыть происхождение Фобоса

Тепловые изображения помогают раскрыть происхождение Фобоса

Зонд

Зонд "Хаябуса-2" создал на поверхности астероида Рюгу неожиданно большой кратер

Куда направляются зонды «Вояджеры» и «Пионеры», и как долго они будут туда лететь

Куда направляются зонды «Вояджеры» и «Пионеры», и как долго они будут туда лететь

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+