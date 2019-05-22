Соматропин - польза или вред

Соматропин, или рекомбинантный гормон роста – это вещество, вырабатываемое передней долей гипофиза человеческого мозга. Этот препарат влияет на все основные функции организма: на его рост, увеличение трубчатых костей, строение тела, все виды обмена веществ, гомеостаз и даже на способность к обучению. От нормальной выработки гормона роста зависят практически все показатели человеческого организма.

Состав и действие

Препарат представляет собой замороженную жидкость во флаконах по 300 мл. Содержание вещества 15 МЕ в 1 мл средства. Вводится инъекционным путем, подкожно и внутримышечно, полноценную активность приобретает через 4 часа после применения.

Недельная дозировка составляет 0,7 – 1 МЕ/кг массы тела, делится на 6 – 7 равных порций и вводится в вечернее время. Место укола необходимо менять, так как могут развиваться поражения подкожной жировой клетчатки.

Лечение осуществляется только под врачебным контролем специалиста, имеющего опыт работы с подобным препаратом. Купить качественный соматропин в Алматы можно в интернет-магазине «SportFarm.kz».

Применение соматропина

Назначается препарат в следующих случаях:

Недостаточная выработка гормона роста – гипопитуитаризм.

Гипофизарный нанизм (карликовость).

Синдром Тернера.

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Противопоказания и побочные эффекты соматропина

Запрещено использовать средство в таких случаях:

Гиперчувствительность к основному или к вспомогательным компонентам лекарства.

Во время беременности.

При закрытии эпифизов (зон роста костей).

Если у ребенка, проходящего терапию соматропином, больные почки, перед планируемым оперативным вмешательством необходимо прекратить прием средства. Кормящей матери, нуждающейся в использовании средства, необходимо прекратить грудное вскармливание на время терапии.

С особой осторожностью применяют Соматропин при наличии артериальной гипертензии, повышенного внутричерепного давления, сахарном диабете и гипотиреозе. Больной должен находиться под врачебным контролем.

Побочные явления возникают редко. В основном они заключаются в проявлениях аллергических реакций, раздражения и зуда в месте проведения инъекции, развитии гипотиреоза.

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