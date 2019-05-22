Светодиодные точечные светильники: особенности и преимущества
Точечные led-светильники предлагают намного больше
возможностей для дизайнеров. чем обычные лампы накаливания. Они прекрасно
адаптируются к концепции современных стилей интерьера (минимализм, хай-тек):
при выполнении своих главных функций, они остаются незаметными, а квадратные
отражатели светодиодов поддерживают геометрическую согласованность
пространства.
Эти приборы прекрасно подходят для системы «Смарт-хаус»,
легко интегрируются с несколькими детекторами (движение, освещения), регулируя
яркость свечения в установленных ограничениях. Они также незаменимы, при
использовании зонирования пространства с применением освещения. Помимо того, у
них есть несколько очевидных преимуществ, которые включают следующие:
Компактность: ЛЕД-точечная подсветка не
заполняет пространство, «спрятана» на потолке, весь объём помещения свободен.
Это актуально для помещений малой квадратуры, с низкими потолками, где люстра
будет нецелесообразным решением.
Безопасность: точечный свет очень трудно
сломать, и даже если это произойдёт, практически не будет осколков, что
является травмобезопасным.
Долгий срок службы: производитель устанавливает
от 40 до 50 тысяч часов, примерно 15 лет, что в раз в сто больше, чем у других
типов светильников. Частота включения / выключения не влияет на его надёжность.
Экономия: led светильники во много раз дешевле других
приборов, при этом они имеют наивысшую эффективность, производя не менее 20-22%
вырабатываемой электроэнергии.
Стабильность освещения: светодиодные светильники
генерируют поток прерывистых, стабильных и равномерных источников света,
которые не утомляют глаза с частотой пульсацией.
Экологичность: точечные светильники не требуют
специальных условий для утилизации, поскольку в их конструкции нет паров ртути
или других токсичных веществ.
Обширный спектр: это позволяет вам выбрать
наиболее подходящие светильники для ваших помещений.
Малая температура приборов. Точечные
ЛЕД-светильники не нагреваются, благодаря чему их можно устанавливать на
подвесных и натяжных потолках.
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