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Светодиодные точечные светильники: особенности и преимущества

Точечные led-светильники предлагают намного больше возможностей для дизайнеров. чем обычные лампы накаливания. Они прекрасно адаптируются к концепции современных стилей интерьера (минимализм, хай-тек): при выполнении своих главных функций, они остаются незаметными, а квадратные отражатели светодиодов поддерживают геометрическую согласованность пространства.

Эти приборы прекрасно подходят для системы «Смарт-хаус», легко интегрируются с несколькими детекторами (движение, освещения), регулируя яркость свечения в установленных ограничениях. Они также незаменимы, при использовании зонирования пространства с применением освещения. Помимо того, у них есть несколько очевидных преимуществ, которые включают следующие:

  • Компактность: ЛЕД-точечная подсветка не заполняет пространство, «спрятана» на потолке, весь объём помещения свободен. Это актуально для помещений малой квадратуры, с низкими потолками, где люстра будет нецелесообразным решением.
  • Безопасность: точечный свет очень трудно сломать, и даже если это произойдёт, практически не будет осколков, что является травмобезопасным.
  • Долгий срок службы: производитель устанавливает от 40 до 50 тысяч часов, примерно 15 лет, что в раз в сто больше, чем у других типов светильников. Частота включения / выключения не влияет на его надёжность.
  • Экономия: led светильники во много раз дешевле других приборов, при этом они имеют наивысшую эффективность, производя не менее 20-22% вырабатываемой электроэнергии.
  • Стабильность освещения: светодиодные светильники генерируют поток прерывистых, стабильных и равномерных источников света, которые не утомляют глаза с частотой пульсацией.
  • Экологичность: точечные светильники не требуют специальных условий для утилизации, поскольку в их конструкции нет паров ртути или других токсичных веществ.
  • Обширный спектр: это позволяет вам выбрать наиболее подходящие светильники для ваших помещений.
  • Малая температура приборов. Точечные ЛЕД-светильники не нагреваются, благодаря чему их можно устанавливать на подвесных и натяжных потолках.
22 май 2019 /
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