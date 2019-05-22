Светодиодные точечные светильники: особенности и преимущества

Точечные led-светильники предлагают намного больше возможностей для дизайнеров. чем обычные лампы накаливания. Они прекрасно адаптируются к концепции современных стилей интерьера (минимализм, хай-тек): при выполнении своих главных функций, они остаются незаметными, а квадратные отражатели светодиодов поддерживают геометрическую согласованность пространства.

Эти приборы прекрасно подходят для системы «Смарт-хаус», легко интегрируются с несколькими детекторами (движение, освещения), регулируя яркость свечения в установленных ограничениях. Они также незаменимы, при использовании зонирования пространства с применением освещения. Помимо того, у них есть несколько очевидных преимуществ, которые включают следующие: