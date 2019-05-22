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Онкозаболевания: доброкачественная опухоль

Доброкачественная опухоль, в большинстве случаев, не представляет опасности для жизни. Следует отметить, что данный тип новообразования едва развивается, но есть некоторые виды, которые имеют скрытые симптомы, поэтому диагностировать его сложно. Опасность лишь в том, что без соответствующего лечения эта опухоль может перейти в злокачественную.

В организме происходит непрерывный процесс образования и деления клеток. Однако, когда этот процесс нарушился в определённом месте, они начинают скапливаться, становясь опухолью. Эти симптомы не характерны для нормального функционирования и, следовательно, называются онкозаболеваниями.

Развитие доброкачественного новообразования протекает очень медленно, и иногда человек даже не подозревает об этом на протяжении всей своей жизни. Как правило, это не представляет угрозы для жизни. Это то, что отличает от злокачественного образования. Тем не менее, если вовремя не начинается лечение, есть очень высокий риск метастазирования, что приведет к быстрому развитию рака. Этот существенно снижает возможности восстановления. Наиболее часто (90% из 100%) прогноз у пациентов с доброкачественной опухолью является позитивным, и при надлежащем лечении можно полностью устранить очаг воспаления. Почитать об этих новообразованиях можно на портале https://opake.ru.

Хирургическое лечение является наиболее распространённым и эффективным, при доброкачественной опухоли. В основном, при качественном уничтожении всех поражённых клеток пациент полностью излечивается. В последние годы операция проводится с помощью лазера. Этот метод является наименее травматичным.

Криокоагуляция также является распространённым видом лечения. В том случае на очаг воздействуют азотом, гелием, аргоном, при низких температурах до -180 С. Эффективность этого лечения состоит в том, что они не оказывают воздействия на полностью здоровые органы - только на поражённые.

Заместительная терапия проводится для небольших новообразований, которые не находятся в росте.

И не надо слишком пугаться, услышав диагноз «доброкачественная опухоль». Это уже давно не приговор. Современные учёные добились высоких результатов в борьбе с этим типом заболевания и, в большинстве случаев, после лечения у пациента есть огромные шансы на выздоровление.

22 май 2019 /
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