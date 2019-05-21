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Преимущества персональных тренировок

Персональные тренировки в настоящее время актуальны для всех слоёв населения, различных уровней физической подготовки и возраста. Это неудивительно, с учётом следующих немаловажных критериев: индивидуальный подход к телу и существующим проблемам и специальная программа, адаптированная к личным потребностям и желаниям.

Профессиональный тренер, даже во время групповых занятий, видит всех участников, но он не может действительно оказать большую помощь, из-за ограниченного времени. Кроме того, есть люди, которые требуют особого внимания, и во время групповых упражнений вы не всегда можете сказать инструктору, что некоторые приёмы вам не подходят, и теперь суставы у вас болят.

Кому нужен только индивидуальный тренер? Можно отметить следующие категории:

  • Личное внимание профессионала поможет людям, находящимся на реабилитации после травм.
  • Будущим мамам, которые демонстрируют умеренную физическую подготовку и которым необходимо адаптироваться к другой программе обучения.
  • Частный тренер понадобится и для людей, которые долгое время работали над собой, но не достигли желаемых результатов.
  • Тренеры также должны сосредоточить свое внимание на людях, утративших мотивацию к практике. На веб-портале Protrener вы сможете найти себе личного тренера.

Безопасность занятий с тренером тет-а-тет заключается в том, что физическое состояние находится под контролем. Именно после индивидуальных занятий повышается эффективность обучения, и вероятность извлечения травматизма из-за неправильной реализации подходов сводится к нулю. Частный тренер контролирует не только правильное выполнение упражнений, которые устанавливаются лично, но и анализирует результаты, полученные от такого сотрудничества.

Тренер задаст ритм подходов, которые оптимальны вам лично, помогают предотвратить перевозбуждение от групповых упражнений. После таких занятий никто не будет чувствовать усталость или антипатии к фитнесу.

Тренер заставит вас сосредоточиться на тренировках, и в то же время вы будете четко понимать, почему и что вы выполняете ритмично, и как это влияет на ваше тело. Спустя определённый период вы научитесь чувствовать свои мышцы, при разных подходах.

21 май 2019 /
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