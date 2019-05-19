Как выбрать рюкзак для скрытого ношения оружия
На современном рынке представлены в широком ассортименте рюкзаки для ношения скрытого оружия. Однако проблема, связанная с выбором нужной модели, качественной и прочной, по-прежнему считается актуальной.
Большинство моделей ведущих зарубежных производителей, а также их аналоги от отечественных, выполняют одну и ту же функцию: носить оружие, спрятав его от посторонних глаз. Преимущество этих атрибутов в том, что в них можно быстро транспортировать оружие, быстро доставать его, при необходимости. Если рассматривать в этом контексте обычные рюкзаки - то у них таких функций практически ноль.
Следующей характеристикой, которая появляется в рюкзаках для скрытого ношения оружия: они имеют «тактический» дизайн. Однако атрибут, который имеет много разных настроек и имеет «военные» цвета, не очень подходит, если человек решает носить его в городе в обычной одежде.
Как выбрать рюкзак, чтобы он был практичным, но в то же время не очень заметным? Для этого имейте в виду следующие значимые критерии:
- Комфорт во время использования. Этот фактор считается наиболее важным, при выборе. Разумеется, изначально стоит обратить внимание на прочную и надёжную модель. Рюкзак должен иметь: широкие ремни - они распределяют весь вес на плечи человека; пояс на груди, который соединяет ремни плеч. Ремень исключает нагрузку, стабилизирует положение атрибута; ремень на поясе - исключает лишнюю нагрузку на плечи.
- Вместимость является следующим важным критерием. Чем больше рюкзак, тем больше вы сможете разместить оружие. Однако следует помнить, что вы не должны брать модель слишком большую, для короткой поездки. Например, если человек собирается охотиться, и не хочет тратить больше одного дня на прогулку, тогда ему подойдет 30-литровый атрибут.
- Материал производства. Желательно выбрать влагостойкий, прочный.
- Удобство пользования. Рюкзаки для скрытого ношения оружия должны иметь специальные карманы, легко доступные отделения.
- Дополнительные функции. Хорошо, если в рюкзаке будет отсек для воды и небольшая подушка.
- Стиль, внешний вид. В современной продаже предлагаются рюкзаки разных цветов. Выбор - за покупателем. Если человек планирует отправиться на охоту в лес, желательно отдать предпочтение камуфляжному дизайну. Но изделия, изготовленные из ткани однотонного цвета, можно носить в городе.
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