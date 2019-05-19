Как выбрать рюкзак для скрытого ношения оружия

На современном рынке представлены в широком ассортименте рюкзаки для ношения скрытого оружия. Однако проблема, связанная с выбором нужной модели, качественной и прочной, по-прежнему считается актуальной.

Большинство моделей ведущих зарубежных производителей, а также их аналоги от отечественных, выполняют одну и ту же функцию: носить оружие, спрятав его от посторонних глаз. Преимущество этих атрибутов в том, что в них можно быстро транспортировать оружие, быстро доставать его, при необходимости. Если рассматривать в этом контексте обычные рюкзаки - то у них таких функций практически ноль.

Следующей характеристикой, которая появляется в рюкзаках для скрытого ношения оружия: они имеют «тактический» дизайн. Однако атрибут, который имеет много разных настроек и имеет «военные» цвета, не очень подходит, если человек решает носить его в городе в обычной одежде.

Как выбрать рюкзак, чтобы он был практичным, но в то же время не очень заметным? Для этого имейте в виду следующие значимые критерии: