В последние годы немало актуальны такие сервисы, как консалтинг и инжиниринг. Главным образом, это связано с современной тенденцией роста промышленного производства и с организацией новых и модернизированных существующих производств. Ещё одна, не менее важная, причина - серьезная нехватка кадров в промышленном секторе.

Инжиниринг - представляет собой инженерно-консалтинговую услугу для создания компаний в целом, в том числе и его составных частей: магазинов и площадок. Инженерные работы, выполненные компетентным способом, гарантируют отличный эффект от капитала, вложенного в актив, а также позволят избежать потери времени и денег. Грамотно спроектированный инжиниринг также предоставляет возможность оптимизировать все трудовые и материальные расходы для создания производства и резко сократить время, затрачиваемое на организацию запланированного производства. Инженерное задание включает в себя полный спектр услуг по организации компании, включая организацию структуры управления, создание технических и производственных отделов, бригад, решение кадровых вопросов, планирование и управления производством и прочие. Результат инженерных работ ориентирован на получение соответствующего итога: продукты с заданными характеристиками и качеством, в соответствующем количестве, времени и стоимости соответствуют ожидаемому и полностью удовлетворяют клиентов.

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Промышленный консалтинг выполняет больше локальных задач и является определённым видом интеллектуальной деятельности, ориентированной на предоставление грамотных и доступных консультаций клиента. Консалтинговые услуги могут быть ориентированы на вид тот или иной вид предпринимательской деятельности, например, на технологию производства конкретного продукта и решение совместных задач, как например, разработка дизайна продукта, внедрение технологии производства, подбор специализированного оборудования и технологических инструментов и прочие.