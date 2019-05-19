Как повысить производительность работника?

Чтобы быть актуальным и ценным, каждый специалист, включая управление персоналом, должен регулярно обновлять знания и обогащать опыт. В связи с этим, курсы hr Киев становятся всё более популярными. Каковы преимущества для специализированного персонала и для всей компании? Какие критерии необходимо принимать во внимание, при выборе программы?

Недаром персонал компании называют «человеческим капиталом» - безусловно, успех компании определяется специалистами. И персонал, как и любой другой ресурс, должен управляться умело. Работа специалиста hr была в прошлом ограничена набором и работой с документами. В настоящее время от него зависят следующие условия процветания бизнеса, которые включают:

степень компетентности и квалификации работников;

их работоспособность;

отношения с менеджерами;

чувство удовлетворенности работой каждого;

психологическая атмосфера компании.

Специалист по hr должен не только отлично овладеть теоретическими основами, но и правильно их применять. Ожидается, что менеджер hr будет иметь отличные коммуникативные навыки, хорошее понимание людей, может оперативно и эффективно реагировать на изменения, прогнозировать за несколько шагов, на основе характеристик компании.

Все это не преподается в университетах. Кроме того, на рынке такая изменчивая структура, что личные требования и методы работы с ним обновляются год за годом. Игнорируя данные изменения, менеджер hr неизбежно приведет кадровую политику организации в тупик.

Задача курсов hr в Киеве для тех, кто отвечает за человеческие ресурсы, состоит в том, чтобы предоставить специалистам хорошие знания, проинформировать их о передовых мировых тенденциях в управлении персоналом. Значительная часть учебного процесса посвящена практике. В итоге студенты получают опыт использования инновационных инструментов, учатся решать сложные задачи в этой области, разрабатывают стратегии.

Специалисты по hr проходят обучение в различных форматах, обширно применяют интерактивные методы. Программа включает в себя несколько областей функции людских ресурсов, как, например, наем персонала, обучение и развитие и прочие.

Во время программы обучения участники смогут: