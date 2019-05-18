Английский детский садик: преимущества

В последние несколько лет практически невозможно удивлять кого-то тем, что вы можете говорить и понимать на иностранном языке или даже на нескольких. А знание английского - очевидный вопрос. Наши дети теперь имеют огромные возможности для изучения этого иностранного, языка как своего родного. Детский сад с носителями языка является источником, который не был доступен пару десятилетий назад. И мы впервые могли получать возможность изучения только в средней школе, таким образом, он был для нас незнакомым в дошкольном возрасте. Самое поразительное, что ребёнок дошкольного возраста учится во много раз быстрее, чем взрослый человек. И чем раньше малыш вступит в контакт с носителями языка, тем более естественным это будет для него, и ребёнок воспримет его, как «родной». В связи с этим, важно привить язык с очень ранних лет.

Имейте в виду, что методы преподавания английского языка для детей различны: от теории до полного погружения в языковую среду. Обязательно спросите, как проходят занятия с малышами. Предпочтение отдается английским дошкольным учреждениям, где с детьми один учитель говорит только на иностранном, а другой - на родном языке. Например, вы можете обратиться в частный детсад в Одинцово https://mydetsad.ru/.

Педагогический состав дошкольного учреждения имеет большое значение. Организуйте мини-беседу с будущими преподавателями группы вашего малыша: как с англоговорящими, так и нет. От обоих, прежде всего, должно быть приятное впечатление. А также вы сможете определить их языковой уровень.

Когда вы отдаете ребёнка в детский сад на английском языке, вы уделяете пристальное внимание изучению иностранного языка и, конечно же, желаете, чтобы ваши ожидания оправдались. Небольшая беседа с преподавателем, чтобы оценить его уровень владения языком, по крайней мере, на слух, будет гарантией вашего душевного спокойствия. Ещё лучше, если учитель этого иностранного языка является носителем - в таком случае идеальный акцент для вашего ребёнка будет поставлен изначально.