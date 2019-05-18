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Преимущества услуг автоломбарда

Принцип работы автоломбарда в Москве мало чем отличается от работы большинства бытовых сервисов: потенциальный клиент также предлагает ценные вещи под залог - в данном случае автомобиль и получает кредит.

Заёмщик оставляет в ломбарде ключи от закладываемого автомобиля. Стоит сказать, что заёмщик обязательно должен быть владельцем машины. Принимать в залог не будут машины у других людей, купленные в кредит, угнанные и т.д.

Главным фактором является ликвидность транспортного средства, которая показывает, можно ли без проблем продать автомобиль, если заёмщик не выплатит общую сумму кредита.

На основании этих данных оценивается автомобиль, в соответствии с которым сумма кредита и процентная ставка будут предложены потенциальному заёмщику в этом случае. Чем лучше выглядит машина, тем на большую сумму можете рассчитывать. И если вас всё устраивает, то подпишите соответствующий кредитный договор с ломбардом.

Автоломбард https://autolombardn1.ru/- безопасная линия для автовладельцев в сложных финансовых ситуациях. И хотя, в большинстве случаев, эти заведения предназначены только для приема автомобилей в залог, некоторые из них могут также принимать мотоциклы, квадроциклы и прочий транспорт.

Если срочно понадобятся деньги, намного легче и выгоднее пойти в ломбарды, чем в банк, чтобы получить желаемую сумму. Например, в этих заведениях не требуется заполнять сложные вопросники, предоставлять отчеты о платежеспособности и кредитной истории, а скорость списания этих денег практически мгновенная.

Помимо того, доставка транспорта под залог - не единственная услуга. Если вы решили выставить свой автомобиль на продажу, вы не можете тратить время на поиск покупателей, встреч и автосалонов, но вам просто нужно обратиться в ломбард. Те, кто хочет купить автомобиль, также могут обратиться в автоломбард.

В результате можно сказать, что данные заведения являются довольно простым, честным и комфортным сервисом, благодаря которому владельцы транспортных средств могут быстро получать большую сумму денег. Единственное: до того, как принять решение стать клиентом этого сервиса, убедитесь, что сможете выплачивать займ, иначе вам придётся попрощаться с любимым авто.

18 май 2019 /
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