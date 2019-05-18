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В помощь начинающему инвестору

Вы вероятно, слышали, что индексные фонды - это разумные инвестиции. Однако, как они действуют и как вы можете использовать их на свой страх и риск? Если вы планируете приобрести их, то, вероятно, это будет одно из лучших инвестиционных решений, которые вы приняли в жизни.

Однако, стоит отметить, что существует правильный способ инвестировать, а есть неправильный.

Одним из наиболее значимых преимуществ индексных фондовзаключается в том, что их пассивный характер существенно снижает стоимость управления взаимным фондом. К примеру, если затраты инвестиционного фонда выше средних, эти расходы снизят доход инвесторов выше среднего. Эти затраты выражены в пропорции расходов фонда.

Еще одной положительной особенностью индексных фондовявляется то, что они характеризуются меньшим оборотом, чем активно управляемые. Коэффициент объема паевого фонда - это сумма портфеля фонда, заменяемая ежегодно. Например, если инвестиционный фонд инвестирует в сто видов разнообразных ценных бумаг, 50 из которых будут заменены на протяжении года, коэффициент выставления счетов составит 50%. Большой объем выставления счетов повышает стоимость управления фондом, однако в то же время это может означать увеличение налогов для инвестора в виде увеличения капитала.

Другое преимущество ценных бумаг - они устраняют, образно говоря, управленческий риск, то есть риск того, что управляющий портфелем паевого инвестиционного фонда активно совершает ошибки. Распространенные ошибки фокусируются на решениях, в связи с неправильным сроком либо выбором безопасности. Данные ошибки могут быть связны с различными эмоциями - например, жадность или страх. Так как индексные фонды управляются пассивным образом, таких ошибок администратора не возникнет.

Также можно отметить такую положительную особенность фондов, как разнообразие, по сравнению с другими аналогами. Это непосредственно связано с тем, что они нередко содержат огромное количество ценных бумаг (более тысяч), в то время как активно управляемые фонды могут содержать около 50-100.

18 май 2019 /
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