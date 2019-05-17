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Кустарная система капельного орошения

Все теплицы спроектированы для максимального удобства выращивания и обслуживания, однако существуют некоторые особенности и преимущества того или иного характера, подробнее о всех разновидностях теплиц и парников читайте на сайте https://teplitca.kiev.ua.

 

Качественно собранная теплица убережет систему полива от вредителей (грызунов и птиц), а так же от посягательств на нее домашних животных.

Капельная система полива в теплице обладает теми же преимуществами, что и на открытых площадях. В теплице очень удобно производить техосмотр и замену шлагов, труб, капельниц и прочих комплектующих теплицы.
С помощью капельного полива можно регулировать микроклимат в теплице. Сконструировать систему капельного полива для своей теплицы можно самому.

капельный полив в теплице

на фото капельный полив в теплице из поликарбоната


Резервуаром для воды может стать бочка или другая ёмкость, достаточного объема.Этот резервуар нужно будет поднять на определённый уровень от пола теплицы обычно это два-три метра.
Подготовка к работе включает в себя:

  • прорисовку плана-чертежа системы полива, ее разметку;
  • расчет необходимого количества комплектующих;
  • выбор места установки емкости с водой, фильтров(дискового и сетчатого), места выхода воды.
Если теплица небольшая функции трубопровода и трубок может исполнять непрозрачный светонепроницаемый садовый шланг средней жесткости, диаметром до 1,6 см и толщиной до 200мкм.
Шланг должен быть светонепроницаем, чтобы избежать внутри него роста светолюбивых микроорганизмов и водорослей. Либо можно использовать непрозрачные трубки ПВХ диаметром 10-15 мм.
Диаметр берем небольшой т.к. вода в системе движется естественным образом, медленно и такой диаметр позволяет создать требуемое давление. Длина отрезков трубки не должна превышать восемь метров.
Кустарная система капельного орошения
Также потребуются медицинские капельницы с диаметром отверстия до 2-х мм (либо можно приобрести специальные капельницы для полива). Их количество диктуется количеством растений в вашей теплице.
Если вы приобретает капельницы для садоводства, то можно купить такие, которые рассчитаны на полив 2-4 растений.
Отрезки труб или шланга соединяем с помощью специальных крестовин, тройников, которые можно легко найти в магазине. Далее переходим к монтажу капельниц.
Отверстия под капельницы нужно делать с помощью специального инструмента (дырокола) или шила, отверстия в шланге или трубке не должны быть ни сильно маленькими, ни сильно большими. Капельница должна входить в шланг достаточно туго, чтобы напор воды ее не выдавил.
После соединения всех систем, и наполнения емкости водой система готова к поливу. Такая система орошения предусматривает поступление воды в шланги под давлением ее столба в емкости.

Если есть желание и финансовые возможности, к этой системе орошения можно добавить автоматические устройства, которые позволят осуществлять полив без вашего контроля.
Лучшая вода для полива растений – это вода из колодца. Если вода, которая будет использоваться – это водопроводная вода или из открытых источников ее обязательно нужно отстоять и профильтровать.
Систему орошения нужно регулярно промывать, т.к. она создает благотворную питательную среду для роста микроорганизмов. Их колонии засоряют и забивают отверстия капельниц.

17 май 2019 /
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