Как узнать задолженность по налогам онлайн
Возникновение налоговой задолженности является неприятностью, которая может привести к серьёзным последствиям. В дополнение к накопленным штрафам ФНС может арестовать счета, и, если не будет выплачена большая сумма денег, ИП может лишиться свободы на срок до трёх лет. В связи с этим крайне необходимо знать задолженность по ИНН и вовремя её погашать.
Знание долгов налогов можно и самостоятельно.
Если вы обратитесь в налоговую инспекцию лично, то вам надо будет предоставить только паспорт. Сотрудник службы предоставит всю информацию о возникших долгах, штрафах и методах оплаты. Однако этот метод имеет большой недостаток: посещение офиса инспекции связано с большой потерей времени в очереди и на путь от дома или работы и обратно. Намного быстрее и проще узнать всё в режиме онлайн. Например, такая возможность предоставляется на https://nalogi.online/.
ИП имеет в своём распоряжении следующие функции:
- информация о долгах, переплатах и будущих платежах;
- формирование и представление запросов на уточнение платежа;
- видеть операции в расчётах с бюджетом;
- получать выписки, акты сверки и другие документы.
На сайте также предусмотрена возможность оплаты долгов онлайн посредством банковской карты, через электронный терминал или путём заполнения платёжного поручения в соответствующем разделе. Для этого вам необходимо указать следующие:
- тип налогоплательщика;
- платёжный документ;
- виды оплаты;
- реквизиты получателя;
- данные о налогах;
- банковская информация плательщика.
Далее распечатайте документ. Оплата может быть произведена в любом филиале банка.
После заполнения всех полей анкета отправляется в налоговый орган для проверки. Учётная запись будет активна после завершения процедуры.
Чтобы узнать налоговые долги по ИНН или ИП - никаких затрат не понадобится. Для его получения необходимо ввести личную информацию.
Использование онлайн-ресурсов, чтобы узнать данные по налогам имеет следующие очевидные преимущества:
- нет очередей;
- бесплатная информация;
- возможность онлайн оплаты.
Когда вы используете электронный терминал, вы должны сохранить чек, чтобы подтвердить платёж.
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