Как узнать задолженность по налогам онлайн

Возникновение налоговой задолженности является неприятностью, которая может привести к серьёзным последствиям. В дополнение к накопленным штрафам ФНС может арестовать счета, и, если не будет выплачена большая сумма денег, ИП может лишиться свободы на срок до трёх лет. В связи с этим крайне необходимо знать задолженность по ИНН и вовремя её погашать.

Знание долгов налогов можно и самостоятельно.

Если вы обратитесь в налоговую инспекцию лично, то вам надо будет предоставить только паспорт. Сотрудник службы предоставит всю информацию о возникших долгах, штрафах и методах оплаты. Однако этот метод имеет большой недостаток: посещение офиса инспекции связано с большой потерей времени в очереди и на путь от дома или работы и обратно. Намного быстрее и проще узнать всё в режиме онлайн. Например, такая возможность предоставляется на https://nalogi.online/.

ИП имеет в своём распоряжении следующие функции:

информация о долгах, переплатах и будущих платежах;

формирование и представление запросов на уточнение платежа;

видеть операции в расчётах с бюджетом;

получать выписки, акты сверки и другие документы.

На сайте также предусмотрена возможность оплаты долгов онлайн посредством банковской карты, через электронный терминал или путём заполнения платёжного поручения в соответствующем разделе. Для этого вам необходимо указать следующие:

тип налогоплательщика;

платёжный документ;

виды оплаты;

реквизиты получателя;

данные о налогах;

банковская информация плательщика.

Далее распечатайте документ. Оплата может быть произведена в любом филиале банка.

После заполнения всех полей анкета отправляется в налоговый орган для проверки. Учётная запись будет активна после завершения процедуры.

Чтобы узнать налоговые долги по ИНН или ИП - никаких затрат не понадобится. Для его получения необходимо ввести личную информацию.

Использование онлайн-ресурсов, чтобы узнать данные по налогам имеет следующие очевидные преимущества:

нет очередей;

бесплатная информация;

возможность онлайн оплаты.

Когда вы используете электронный терминал, вы должны сохранить чек, чтобы подтвердить платёж.