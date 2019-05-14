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Как узнать задолженность по налогам онлайн

Возникновение налоговой задолженности является неприятностью, которая может привести к серьёзным последствиям. В дополнение к накопленным штрафам ФНС может арестовать счета, и, если не будет выплачена большая сумма денег, ИП может лишиться свободы на срок до трёх лет. В связи с этим крайне необходимо знать задолженность по ИНН и вовремя её погашать.

Знание долгов налогов можно и самостоятельно.

Если вы обратитесь в налоговую инспекцию лично, то вам надо будет предоставить только паспорт. Сотрудник службы предоставит всю информацию о возникших долгах, штрафах и методах оплаты. Однако этот метод имеет большой недостаток: посещение офиса инспекции связано с большой потерей времени в очереди и на путь от дома или работы и обратно. Намного быстрее и проще узнать всё в режиме онлайн. Например, такая возможность предоставляется на https://nalogi.online/.

ИП имеет в своём распоряжении следующие функции:

  • информация о долгах, переплатах и будущих платежах;
  • формирование и представление запросов на уточнение платежа;
  • видеть операции в расчётах с бюджетом;
  • получать выписки, акты сверки и другие документы.

На сайте также предусмотрена возможность оплаты долгов онлайн посредством банковской карты, через электронный терминал или путём заполнения платёжного поручения в соответствующем разделе. Для этого вам необходимо указать следующие:

  • тип налогоплательщика;
  • платёжный документ;
  • виды оплаты;
  • реквизиты получателя;
  • данные о налогах;
  • банковская информация плательщика.

Далее распечатайте документ. Оплата может быть произведена в любом филиале банка.

После заполнения всех полей анкета отправляется в налоговый орган для проверки. Учётная запись будет активна после завершения процедуры.

Чтобы узнать налоговые долги по ИНН или ИП - никаких затрат не понадобится. Для его получения необходимо ввести личную информацию.

Использование онлайн-ресурсов, чтобы узнать данные по налогам имеет следующие очевидные преимущества:

  • нет очередей;
  • бесплатная информация;
  • возможность онлайн оплаты.

Когда вы используете электронный терминал, вы должны сохранить чек, чтобы подтвердить платёж.

14 май 2019 /
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