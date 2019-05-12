Преимущества офсетной печати в типографии

Метод офсетной печати предполагает непрямой перенос образных элементов форм оттиска на носители, то есть от одной формы печати к другой, и лишь потом - на бумагу или иной материал.

Офсетная печать включает несколько сложных этапов - вывод фотографий: создание цветной формы, печатной формы, присоединение к печатной машине и процесс специальной печати, последующая обработка. Последнее относится к вырезанию, сгибу, биговке и т.д. Начальный подготовительный процесс печати длится долго, в то время как всё происходит в течение довольно короткого периода времени.

Качество данного типа печати впечатляет чётким красочным изображением, при начальной низкой стоимости. Техника приобрела огромную популярность в области рекламы и маркетинга, когда необходимо производить большое количество продуктов.

Изображения изготавливаются для упаковок, открытки, календарики, журналы, брошюры и прочие виды типографической продукции.

Типография офсетная печать включает такие виды преимущества как:

Высокое качество. Изображения, сделанные офсетом, отличаются хорошим рисунком, до мельчайших деталей.

Разнообразные носители. По завершении офсетной печати можно использовать разные носители с текстурами и плотностями.

Окончательная обработка материалов. Офсет допускает первоначальную обработку материалов после печати. Это считается, как преимуществом, так и недостатком, из-за того, что этот процесс является сложным и требует длительного времени.

Низкая стоимость печати. Офсетная печать больших тиражей сводит к минимуму финансовые расходы на каждый экземпляр в отдельности.

Стоит сказать, до настоящего времени не был изобретен метод, как офсет, который был бы настолько экономичным, при печати больших и средних тиражей. Лишь, при печати в таких объёмах возможно полностью автоматизировать производственный процесс и снизить до минимума финансовые и трудовые затраты.

Данный метод подходит только для больших тиражей. Поэтому практически все компании, которые специализируются на печати визиток, рекламных брошюр, плакатов, устанавливают высокие цены на небольшое количество товаров.