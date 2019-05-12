Преимущества офсетной печати в типографии
Метод офсетной печати предполагает непрямой перенос образных элементов форм оттиска на носители, то есть от одной формы печати к другой, и лишь потом - на бумагу или иной материал.
Офсетная печать включает несколько сложных этапов - вывод фотографий: создание цветной формы, печатной формы, присоединение к печатной машине и процесс специальной печати, последующая обработка. Последнее относится к вырезанию, сгибу, биговке и т.д. Начальный подготовительный процесс печати длится долго, в то время как всё происходит в течение довольно короткого периода времени.
Качество данного типа печати впечатляет чётким красочным изображением, при начальной низкой стоимости. Техника приобрела огромную популярность в области рекламы и маркетинга, когда необходимо производить большое количество продуктов.
Изображения изготавливаются для упаковок, открытки, календарики, журналы, брошюры и прочие виды типографической продукции.
Типография офсетная печать включает такие виды преимущества как:
- Высокое качество. Изображения, сделанные офсетом, отличаются хорошим рисунком, до мельчайших деталей.
- Разнообразные носители. По завершении офсетной печати можно использовать разные носители с текстурами и плотностями.
- Окончательная обработка материалов. Офсет допускает первоначальную обработку материалов после печати. Это считается, как преимуществом, так и недостатком, из-за того, что этот процесс является сложным и требует длительного времени.
- Низкая стоимость печати. Офсетная печать больших тиражей сводит к минимуму финансовые расходы на каждый экземпляр в отдельности.
Стоит сказать, до настоящего времени не был изобретен метод, как офсет, который был бы настолько экономичным, при печати больших и средних тиражей. Лишь, при печати в таких объёмах возможно полностью автоматизировать производственный процесс и снизить до минимума финансовые и трудовые затраты.
Данный метод подходит только для больших тиражей. Поэтому практически все компании, которые специализируются на печати визиток, рекламных брошюр, плакатов, устанавливают высокие цены на небольшое количество товаров.
Ключевые плюсы УФ-печати
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