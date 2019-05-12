Выбор качественных розеток и выключателей

Розетки и выключатели являются одним из основных
электрических устройств, которые видны в жилом или рабочем объектах, поэтому вы
должны правильно выбрать эти изделия (например, по ссылке). Прежде всего, они должны удачно
гармонировать с интерьером помещений. Кроме того, они должны отвечать
характеристикам в соответствии с их назначением. И безусловно - должны быть
качественными и безопасными. Но мало кто из современных потребителей знают, как
выбрать розетки и выключатели.
Может показаться, что всё очень просто, однако, многие всё
же допускают ошибки, при выборе этих изделий.
Учитывать надо следующие критерии выбора:
Материал, из которого изготовлено изделие. Мягкий и
дешёвый пластик быстро поцарапается и сломается, даже при первой установке.
Убедитесь, что вы выбрали прочные пластиковые изделия.
На корпусе должны быть указаны фирма и производитель. Если
брендов нет, продукт, вероятно, является подделкой, чего следует избегать.
Кроме передней части корпуса изделия, было бы желательно
взглянуть на внутреннюю структуру. Разумеется, маловероятно, что продавец
разрешит открывать новый товар, но если предоставляется такая возможность,
внимательно изучите все шурупы и пластины - если разбираетесь в этом. У них не
должно быть брака, различных нарушений. В розетках качество конструкции также
возможно определить с помощью заземляющих контактов (медных усиков в точке
подключения розетки). Если контакты сделаны из тонкого металла, то товар,
вероятно, не очень высокого качества, что может привести к короткому замыканию.
Другим критерием выбора является количество компонентов и
способ их соединения. Чем больше скрепов и предметов, тем выше качество.Дешёвые
изделия являются почти монолитными.
При выборе штекеров внимательно посмотрите на отверстия
для ввода штекера. Они должны соответствовать блокирующим пружинкам. Если
отверстия не совпадают, то надо отказаться от покупки.
Если на упаковке (или внутри) имеется прилагаемая
инструкции по установке и сборке / разборке, это является плюсом, который
указывает на то, что производитель заботится о потребителях. Многие подделки в продаже представлены в прозрачных пластиковых пакетах.
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