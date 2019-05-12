» » Выбор качественных розеток и выключателей

Выбор качественных розеток и выключателей

Розетки и выключатели являются одним из основных электрических устройств, которые видны в жилом или рабочем объектах, поэтому вы должны правильно выбрать эти изделия (например, по ссылке). Прежде всего, они должны удачно гармонировать с интерьером помещений. Кроме того, они должны отвечать характеристикам в соответствии с их назначением. И безусловно - должны быть качественными и безопасными. Но мало кто из современных потребителей знают, как выбрать розетки и выключатели.

Может показаться, что всё очень просто, однако, многие всё же допускают ошибки, при выборе этих изделий.

Учитывать надо следующие критерии выбора:

  • Материал, из которого изготовлено изделие. Мягкий и дешёвый пластик быстро поцарапается и сломается, даже при первой установке. Убедитесь, что вы выбрали прочные пластиковые изделия.
  • На корпусе должны быть указаны фирма и производитель. Если брендов нет, продукт, вероятно, является подделкой, чего следует избегать.
  • Кроме передней части корпуса изделия, было бы желательно взглянуть на внутреннюю структуру. Разумеется, маловероятно, что продавец разрешит открывать новый товар, но если предоставляется такая возможность, внимательно изучите все шурупы и пластины - если разбираетесь в этом. У них не должно быть брака, различных нарушений. В розетках качество конструкции также возможно определить с помощью заземляющих контактов (медных усиков в точке подключения розетки). Если контакты сделаны из тонкого металла, то товар, вероятно, не очень высокого качества, что может привести к короткому замыканию.
  • Другим критерием выбора является количество компонентов и способ их соединения. Чем больше скрепов и предметов, тем выше качество.Дешёвые изделия являются почти монолитными.
  • При выборе штекеров внимательно посмотрите на отверстия для ввода штекера. Они должны соответствовать блокирующим пружинкам. Если отверстия не совпадают, то надо отказаться от покупки.
  • Если на упаковке (или внутри) имеется прилагаемая инструкции по установке и сборке / разборке, это является плюсом, который указывает на то, что производитель заботится о потребителях. Многие подделки в продаже представлены в прозрачных пластиковых пакетах.
12 май 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Как выбрать женский халат для дома?
Хочу все знать

Как выбрать женский халат для дома?

Чтобы купить действительно удобный халат, надо тщательно обдумать свой выбор и покупку. Прежде всего, вы должны подумать о том, где вы планируете его использовать, поскольку стиль и крой
Как выбрать фейерверк
Хочу все знать

Как выбрать фейерверк

Фейерверк стал для большинства наших соотечественников неотъемлемым атрибутом Нового года. Однако, далеко не всем нам известно, как выбрать наиболее безопасный фейерверк, чтобы доставить своим
Колпак на трубу дымохода: особенности выбора
Хочу все знать

Колпак на трубу дымохода: особенности выбора

Дымоходы являются довольно востребованными конструкциями. В загородных домах и коттеджах без них не обойтись.
Какими характеристиками должен обладать качественный купальник
Хочу все знать

Какими характеристиками должен обладать качественный купальник

Не секрет, что для отдыха на пляже женщинам необходим купальный костюм. В настоящее время выбор таких изделий на рынке представлен достаточно широко.
Как правильно выбирать якорь?
Хочу все знать

Как правильно выбирать якорь?

Якорь является одним из древнейших изобретений человечества.
Правила выбора ковров для жилых помещений
Хочу все знать

Правила выбора ковров для жилых помещений

Во многих квартирах, домах можно встретить ковры. Данные изделия способны придать помещению особый стиль, дизайн. Квартира становится гораздо более уютной и привлекательной.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Откуда в нашей вселенной водаКак правильно выбрать мотошколуОсобенности инфильтративной формы туберкулеза7 малоизвестных фактов о подвиге Юрия ГагаринаПервую запечатленную на фото черную дыру назвали PowehiЗамена автомобильного стекла KiaСрочное оформление загранпаспортаВ 2018 году на околоземной орбите разрушились 8 спутников


Свежие Статьи
Космический цветок в созвездии Стрельца

Космический цветок в созвездии Стрельца

Валуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавин

Валуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавин

Можно ли отправить МКС к Луне или Марсу?

Можно ли отправить МКС к Луне или Марсу?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+