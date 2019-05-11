Высшее образования в Чехии

В последние годы, в связи с глобализацией, обучение за рубежом стало реальностью, и ещё более возможным, чем кажется. Одной из стран, для которой это актуально, является Чешская Республика. Почему стоит учиться здесь, и какие возможности и преимущества предлагает высшее образование в Чехии студентам из нашей страны?

Высшее образование по-прежнему бесплатно в государственных университетах этой европейской страны. Это отличает её от большинства других государство континента. Поэтому многие студенты, обучающиеся в Чехии, смогут сэкономить, даже по сравнению с учебой в Украине.

Лишь 9% населения (по данным статистического управления Чехии) имеют высшее образование. В связи с этим, люди, окончившие ВУЗ, в Чешской Республике и имеют больше шансов найти хорошо оплачиваемую работу по специальности.

Студенты и выпускники ВУЗов в этой европейской стране, в отличие от других иностранцев, могут работать здесь и без получения специального разрешения (Закон о труде).

Чешские ВУЗы активно участвуют в различных международных программах обмена, так что у студентов есть реальная возможность учиться в течение одного семестра или года в другой стране, и, кроме того, получить практику на иностранном языке.

Получив студенческую визу в Чехии один раз, учащийся получает вид на жительство здесь, что даёт ему право путешествовать без виз по шенгенским странам. А с учетом географического положения и большого количества экономичных тарифов на авиабилеты, очень дешевые поездки в Европу становятся реальностью.

Высшее образование в Чехии осуществляется в соответствии с правилами, принятыми в Европе, а дипломы признаются во всех других странах континента.

Для этого надо выполнить определённые условия. Прежде всего, для сдачи экзамена по чешскому языку и утверждения требуется одобрение (признание) сертификата или диплома о среднем образовании (если заявитель желает продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре). Уведомление о сертификации делается Министерством образования Чешской Республики. Экзамен по государственному языку можно сдать в выбранном университете в рамках вступительных экзаменов. Кроме того, здесь существует множество подготовительных курсов от университетов страны, которые абитуриенты из других стран могут посещать параллельно с курсами языка.