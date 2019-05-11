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Выгодно ли брать кредит под залог?

Вы когда-нибудь пользовались ломбардами? Многие дадут положительный ответ. Когда нет возможности ждать, и вам нужно много денег, ломбард становится наиболее успешным способом решения финансовой проблемы. Кроме того, когда вы обращаетесь сюда, то сможете вернуть свои принадлежности вовремя.

Очень часто золото оставляется в ломбарде, поскольку этот драгоценный металл не утрачивает своей востребованности и высокой стоимости. Но эта транзакция может иметь много аспектов, которые вы должны иметь в виду, чтобы попытка получить некоторую сумму денег не превратилась в полное разочарование.

В ломбарде золотые изделия принимаются очень охотно и практически любым способом. Здесь можно сдать различные украшения. Многие заведения готовы принимать даже сломанные и повреждённые вещи, оценивая их, как металлолом. Для сравнения: клиент может сдать в банк исключительно золото в слитках или монету, выпущенную на определённую дату. Они должны быть в безупречном состоянии, без дефектов, с четко различимой печаткой, пробой.

Любой процесс кредитования под залог изделий из драгоценных металлов начинается с их оценки. Клиент, который обращается в ломбард, должен знать, что большинство этих учреждений не принимают во внимание художественную ценность вещи. Их не интересует дизайн изделия или его инкрустация камнями. Оценка учитывает только образец и вес.

Методов подтверждения качества золота очень много - как механических, так и химических. Подлинность украшения определяется даже тогда, когда это чётко видно. Часто бывают случаи, когда люди, которые сдают ювелирные изделия, не понимают, что качество окажется ниже, чем было заявлено во время покупки. Сотрудники ломбарда золотых изделийне могут поверить на слово, и поэтому они тщательно проверяют товар.

Преимущества этого кредита очевидны:

  • Любой совершеннолетний гражданин может обратиться в ломбард.
  • Для завершения транзакции потребуется не более 10-15 минут.
  • Кредитная история потенциального заемщика, его финансовое положение, его доходы не имеет значения.

Всё, что требуется для регистрации договора - это паспорт или водительские права и код ИНН.

Те, кто желает получить возврат средств, должны внести в соответствии с условиями, установленными договором, прежнюю сумму и выплатить проценты по займу. Вы можете забрать золото из ломбарда раньше. Это сэкономит определенную сумму и заработает репутацию заемщика.

11 май 2019 /
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