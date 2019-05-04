Преимущества кед от Vans

Кеды Vans- обувь от производителя Соединенных Штатов, который сочетает основные характеристики обуви американского производства: безупречное качество, универсальность, долгий срок службы и демократичный дизайн. Однако, иначе быть не могло, поскольку бренд изначально позиционировался, как производитель спортивной обуви, не для гламурных социальных групп, а для динамичных людей, которые не сидят долго на своих местах.

Пик самого мощного и активного развития данных кед пришелся на 80-е годы двадцатого века, в невероятный момент, когда процветала панк-музыка и скейтборды. Однако, статистика продаж за последние годы свидетельствует о том, что кроссовки по-прежнему представляют собой современную и актуальную обувь, демонстрируя другим хороший вкус их владельцев.

Отличительной особенностью этой обуви долгое время была довольно высокая подошва и эффектный верх из парусины. Это отличало их от кед других спортивных брендов, но популярность стиля заставила многих дизайнеров «учиться» этой моде и включать аналогичную обувь в свои спортивные коллекции. Безусловно, «скопированные» кроссовки существенно отличались от оригинальных моделей Vans pro, поскольку в течение десятков лет дизайнеры бренда грамотно комбинировали (и продолжают комбинировать) традиционные производственные стандарты, адаптированные за последние годы к последним тенденциям. Этот подход был ключом к успеху, так как все люди, начиная от женщин в возрасте от 40 до 45 лет, которые посещали тренажерный зал, чтобы оставаться в форме, до подростка, в возрасте от 12 до 15 лет, который вышел с другом, найти «свою» обувь в столь широком ассортименте фирменной продукции!

Преимущества обуви vans proвключают в себя следующее: