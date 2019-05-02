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Срочное оформление загранпаспорта

Нужно ехать за границу, но у вас нет времени ждать целый месяц, пока не будет сделан загранпаспорт? Для таких случаев есть специальная служба срочного оформления загранпаспортов. Например, http://www.zagranpasport777.ru/.

В большинстве случаев бумажная версия данного документа выдаётся в течение одного месяца со дня подачи заявки; Новый образец довольно сложен в изготовлении, в связи с чем, стоит подождать до двух месяцев.

Поэтому, если вы не планируете часто выезжать из страны или даже у вас в планах одна или несколько поездок, вам подойдёт обычный бумажный паспорт: специалисты сделают его быстрее и дешевле.

Для частых поездок за границу лучшим вариантом является новый образец документа. Правда он будет стоить дороже, но владелец такого загранпаспорта сможет безопасно пересечь границу в течение 10 лет.

Помимо того, новый тип паспорта может значительно ускорить процесс регистрации в других странах и защищает от незаконной и мошеннической деятельности.

Действующее законодательство нашей страны устанавливает несколько причин быстрой замены загранпаспорта. К ним относятся следующие:

  • Потеря или повреждение документа.
  • Изменение фамилии.
  • Недостаток свободного места для печатей.
  • Резкие изменения внешнего вида владельца документа.

Важно помнить, что текущий паспорт будет удалён, при замене его новым. Если у вас есть действительные визы, то могут оставить документ после вырезания серии данных и номера паспорта.

Можно ли заменить загранпаспорт без уважительной причины? Использование легальных методов для получения нового документа без уважительной причины очень проблематично; в большинстве случаев граждане прибегают к помощи компаний, специализирующихся на предоставлении услуг по документированию.

Стоимость нового загранпаспорта в этом случае будет довольно высокой, а риск - тоже высок, поэтому, прежде чем обращаться к посреднику, внимательно изучите отзывы об их работе и просмотрите регистрационные документы компании, договор на оказание услуг и тарифы.

Таким образом, оформить загранпаспорт, зная все нюансы процесса, довольно просто. Для этого:

  • Выберите наиболее подходящий способ подачи заявки.
  • Подготовьте необходимый пакет документов.
  • Тщательно проверьте правильность заявления на получение паспорта.
02 май 2019 /
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