Срочное оформление загранпаспорта
Нужно ехать за границу, но у вас нет времени ждать целый месяц, пока не будет сделан загранпаспорт? Для таких случаев есть специальная служба срочного оформления загранпаспортов. Например, http://www.zagranpasport777.ru/.
В большинстве случаев бумажная версия данного документа выдаётся в течение одного месяца со дня подачи заявки; Новый образец довольно сложен в изготовлении, в связи с чем, стоит подождать до двух месяцев.
Поэтому, если вы не планируете часто выезжать из страны или даже у вас в планах одна или несколько поездок, вам подойдёт обычный бумажный паспорт: специалисты сделают его быстрее и дешевле.
Для частых поездок за границу лучшим вариантом является новый образец документа. Правда он будет стоить дороже, но владелец такого загранпаспорта сможет безопасно пересечь границу в течение 10 лет.
Помимо того, новый тип паспорта может значительно ускорить процесс регистрации в других странах и защищает от незаконной и мошеннической деятельности.
Действующее законодательство нашей страны устанавливает несколько причин быстрой замены загранпаспорта. К ним относятся следующие:
- Потеря или повреждение документа.
- Изменение фамилии.
- Недостаток свободного места для печатей.
- Резкие изменения внешнего вида владельца документа.
Важно помнить, что текущий паспорт будет удалён, при замене его новым. Если у вас есть действительные визы, то могут оставить документ после вырезания серии данных и номера паспорта.
Можно ли заменить загранпаспорт без уважительной причины? Использование легальных методов для получения нового документа без уважительной причины очень проблематично; в большинстве случаев граждане прибегают к помощи компаний, специализирующихся на предоставлении услуг по документированию.
Стоимость нового загранпаспорта в этом случае будет довольно высокой, а риск - тоже высок, поэтому, прежде чем обращаться к посреднику, внимательно изучите отзывы об их работе и просмотрите регистрационные документы компании, договор на оказание услуг и тарифы.
Таким образом, оформить загранпаспорт, зная все нюансы процесса, довольно просто. Для этого:
- Выберите наиболее подходящий способ подачи заявки.
- Подготовьте необходимый пакет документов.
- Тщательно проверьте правильность заявления на получение паспорта.
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