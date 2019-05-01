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Замена автомобильного стекла Kia

 

Нередко на дороге случаются ситуации, когда приходится прибегать к замене стекол. Часто проблемы происходят именно с лобовыми стеклами. Избежать повреждений удается только небольшой части автолюбителей. Дело в том, что лобовое стекло страдает чаще всего не от ДТП, а от внешних факторов, которые очень сложно исключить.

 

Попадание камней в стекло на большой скорости, слишком быстрый нагрев печки в машине в холодное время года. В таком случае стекла лопаются от резкой перемены температур, и бывает достаточно редко.

Часто при образовании небольшого скола на стекле, вопрос решается при помощи мелкого ремонта, но есть и случаи, когда ни чего нельзя сделать, и ремонтные работы не целесообразны. В таком случае необходимо менять стекло.

Например, замена лобового стекла Kia в компании "Lobovik" может быть как с применением дорогого оригинального стекла на автомобиль, так, и, используя, контрактную запчасть. В данных двух вариантах нет самого лучшего, каждый выбирает то, что наиболее приемлемо. Оригинальное стекло, это хороший вариант, он безопасен, так как явно, что стекло действительно в хорошем состоянии, ведь оно новое. Но стоит отметить, что такой вариант, дорогой и доступен не всем, поэтому вполне можно постараться и найти качественную альтернативу.

При этом, конечно, покупка контрактного стекла имеет под собой хоть небольшой, но риск. Ведь при современных технологиях можно заделать трещину так, чтобы ее не было визуально видно какое то время. Именно поэтому, всегда при покупке автомобиля рекомендуется до продажи проверять все детали приобретаемого стекла под замену. Если вы сами е можете выявить факт замены, стоит обратиться к тем, кто сегодня оказывает консультационные услуги на авто.

Цены у всех производителей автомобильных стекол разные, стоит поискать самые выгодные варианты, перед тем как принимать решение о покупке. Иногда стоимость на одну и ту же модель, может быть разной, в зависимости продавца. Чем боле крупный магазин, тем стоимость будет ниже. Есть и такие стекла, которые продаются только под заказ, речь идет про модели с нестандартными размерами. Важно учитывать и то, что далеко не все модели, которых нет в наличии, смогут вам доставить нужный вариант в короткие сроки.

01 май 2019 /
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