Мебель в стиле лофт

Стиль Лофт зародился около ста лет назад в Америке. В настоящее время он переживает очередную волну популярности. Можно предположить, что стиль лофт интересен для большого количества людей, благодаря одной из его отличительных характеристик. Прежде всего, он позволяет комбинировать определённые элементы, которые нельзя объединить, априори. Кроме того, говоря об этом стиле, мы имеем в виду широту и изобилие любого промышленного атрибута (металлические трубы, кирпичные стены, цементные полы). Чёткость линий, геометрия в деталях, минимализм - всё это стиль лофт. Несмотря на довольно непринуждённый дизайн, лофт считается одним из самых дорогих стилей для создания интерьера.

Что касается мебели в представленном стиле - она должна быть функциональной и, в то же время, строгой, немного сухой. Важно, чтобы выбранная мебель не заполняла пространство. В интернет-магазине https://vashloft.ru вы можете приобрести данные атрибуты

Дизайн данных атрибутов представляет собой геометрию! Декоративные элементы здесь сведены к минимуму. Среди используемых материалов выбор был сделан в пользу кожи, денима, пластика, прочного дерева, стекла.

Старый антикварный комод или шкаф из прошлого удачно впишутся в этот интерьер. А вместе с ним кожаный диван, который является неотъемлемой частью этого стиля.

Офисные стулья, полки, низкие журнальные столики - они также создадут хорошую атмосферу. Декоративными элементами интерьера этого стиля являются предметы, которые подчёркивают пролетарский дух.

Диапазон цветов в стиле лофт не так разнообразен. Если говорить об оттенках, то они насыщенные натуральные: дерево, чёрный, серый, белый, терракотовые тона. Размещая мебель в интерьере, вы должны помнить, что её нельзя ставить слишком близко к стенам или друг к другу. Необходимо соблюдать лёгкость во всём.

Также отличительной характеристикой мебели лофт является мобильность. Чтобы мелкие предметы не заполняли пространство и отличались мобильностью - пуфы, вешалки, журнальные столики оснащены колёсиками для быстрого перемещения по комнате.

Такие атрибуты привлекают и возможностью использования подручных материалов. Например, кровати и другие предметы часто изготавливаются из обычных поддонов. И также можно вдохнуть новую жизнь в старую мебель.