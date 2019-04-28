» » Мебель в стиле Лофт

Мебель в стиле Лофт

Стиль Лофт зародился около ста лет назад в Америке. В настоящее время он переживает очередную волну популярности. Можно предположить, что стиль лофт интересен для большого количества людей, благодаря одной из его отличительных характеристик. Прежде всего, он позволяет комбинировать определённые элементы, которые нельзя объединить, априори. Кроме того, говоря об этом стиле, мы имеем в виду широту и изобилие любого промышленного атрибута (металлические трубы, кирпичные стены, цементные полы). Чёткость линий, геометрия в деталях, минимализм - всё это стиль лофт. Несмотря на довольно непринуждённый дизайн, лофт считается одним из самых дорогих стилей для создания интерьера.

Что касается мебели в представленном стиле - она должна быть функциональной и, в то же время, строгой, немного сухой. Важно, чтобы выбранная мебель не заполняла пространство. В интернет-магазине https://vashloft.ru вы можете приобрести данные атрибуты

Дизайн данных атрибутов представляет собой геометрию! Декоративные элементы здесь сведены к минимуму. Среди используемых материалов выбор был сделан в пользу кожи, денима, пластика, прочного дерева, стекла.

Старый антикварный комод или шкаф из прошлого удачно впишутся в этот интерьер. А вместе с ним кожаный диван, который является неотъемлемой частью этого стиля.

Офисные стулья, полки, низкие журнальные столики - они также создадут хорошую атмосферу. Декоративными элементами интерьера этого стиля являются предметы, которые подчёркивают пролетарский дух.

Диапазон цветов в стиле лофт не так разнообразен. Если говорить об оттенках, то они насыщенные натуральные: дерево, чёрный, серый, белый, терракотовые тона. Размещая мебель в интерьере, вы должны помнить, что её нельзя ставить слишком близко к стенам или друг к другу. Необходимо соблюдать лёгкость во всём.

Также отличительной характеристикой мебели лофт является мобильность. Чтобы мелкие предметы не заполняли пространство и отличались мобильностью - пуфы, вешалки, журнальные столики оснащены колёсиками для быстрого перемещения по комнате.

Такие атрибуты привлекают и возможностью использования подручных материалов. Например, кровати и другие предметы часто изготавливаются из обычных поддонов. И также можно вдохнуть новую жизнь в старую мебель.

28 апрель 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Мебель в стиле лофт
Хочу все знать

Мебель в стиле лофт

Стиль лофта удачно сочетает старые и новые, редкостные и современные тенденции. Этот стиль основан на создании больших свободных пространств, отсутствии перегородок, присутствии элементов
Торшеры лофт: особенности
Хочу все знать

Торшеры лофт: особенности

Торшеры в стиле лофт – это современные осветительные элементы, привлекающие своей простотой.
О наливных полах для помещений в стиле лофт
Хочу все знать

О наливных полах для помещений в стиле лофт

Лофт – современный стиль, который появился совсем недавно. Он понравится людям, свободным духом. Первое появление данного стиля датировано 20-ыми годами прошлого столетия. Сначала он
Мебель для ванной комнаты в классическом стиле
Хочу все знать

Мебель для ванной комнаты в классическом стиле

Выбирая мебель для ванной комнаты, вы должны опираться на стиль, в котором потолок и стены отделаны в данном помещении. Рассмотрим особенности мебели для ванной комнаты в стиле классика.
Мебель от компании «Культ Мебели»
Хочу все знать

Мебель от компании «Культ Мебели»

Уютное жилище даже представить невозможно без качественной мебели. Вы можете купить атрибуты гарнитура в торговых центрах, сделав заказ в одной из фирм, которые производят мебель для отдельных
Мебель для дома в Happy home
Хочу все знать

Мебель для дома в Happy home

Мебель в доме должна отличаться функциональностью и гармоничностью и дополнять интерьер комнаты, создавая единую композицию стиля. 
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Откуда в нашей вселенной водаОсобенности и критерии оформления заграничного паспортаКэшбэк на АлиэкспрессОсобенности инфильтративной формы туберкулезаПотребительский кредит с низкой процентной ставкой: особенностиОсобенности азиатской кухниКак упростить покупку автозапчастей?Получено первое в истории изображение черной дыры


Свежие Статьи
Откуда в нашей вселенной вода

Откуда в нашей вселенной вода

В 2018 году на околоземной орбите разрушились 8 спутников

В 2018 году на околоземной орбите разрушились 8 спутников

На орбите вокруг ближайшей к Солнцу звезды, возможно, обнаружена вторая планета

На орбите вокруг ближайшей к Солнцу звезды, возможно, обнаружена вторая планета

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+