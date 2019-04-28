Преимущества модульной мебели

Вы желаете создать оригинальный дизайн интерьера вашего жилища и не тратить много средств на эксклюзивную мебель? Это вполне реально. Достаточно взглянуть на модульные системы: по доступной цене вы легко сможете собрать уникальный набор мебели для любого помещения.

Модульная система представляет собой набор различных секций, выполненных в едином стиле. Кроме того, в одной коллекции имеется большое количество данных модулей. Каждый из них индивидуален по размеру и содержанию, предназначен для определённых целей: различные шкафы, комоды, полки с петлями и столами.

В отличие от иных коллекций мебели, которые выполнены, как законченный дизайн-проект, модульный гарнитур внешне похож на конструктор, имеющий необходимые детали для создания дизайна. В итоге можно получить оригинальное декоративное решение.

В большинстве случаев, говоря о модульных атрибутах гарнитура, вспоминаем корпусные системы. Однако модули также можно найти и в мягкой мебели. Например, в последние годы немало популярны диваны, среди которых есть несколько похожих пуфиков.

Модульная мебель Авила в brwmania.com.ua немало популярна в Украине, так как имеет много преимуществ, среди которых стоит отметить следующие: