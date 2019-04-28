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Есть ли преимущества у электрокамина?

Электрический камин идеально подходит для тех владельцев жилищ, которые не желают беспокоиться об установке дровяного очага, дымохода, очистке от золы, сажи.

Электрический камин - это отопительное устройство с имитацией живого пламени. Они просты и удобны в использовании:

  1. нет надобности в дымоходе (что актуально ля газовых или дровяных очагов);
  2. не придётся беспокоиться о покупке топлива;
  3. мгновенное включение и выключение по требованию;
  4. электрическое пламя дымохода похоже на настоящее - в большинстве вариантов;
  5. имитация пламени без обогрева.
  6. может быть установлен в городской квартире.

Электрические камины имеют различия, по сравнению с другими нагревательными приборами, такими как радиаторы или тепловентиляторы - это наличие изображений реальных огней. Нагреватель в данном устройстве может быть тепловентилятором или зеркальным отражателем, который направляет тепло от нагревательных элементов наружу. Горячий воздух распространяется по полу и поднимается, отапливая всё помещение. Мощность электронагревателя может составлять до 2 кВт, и этого достаточно для обогрева помещения, площадью до 25 м2.

Имитация пламени может быть визуальной (например, изображение на мониторе) или физической (с использованием регистров, пара, освещения).

Не имеет смысла описывать «качество» пламени, лучше всё увидеть своими глазами, при покупке, например, электрокамин в KaminFF.com.ua в Украине.

Кроме того, стоит отметить следующие неоспоримые преимущества данных устройств:

  • Отсутствие вредных продуктов сгорания. При сжигании угля или дров, вредные вещества попадают в воздух. Если вы регулярно следите за камином и заботитесь о нём, вы можете минимизировать ущерб, причиненный этим неудобством, но в большинстве случаев владельцы забывают чистить дымоход.
  • Угарный газ - это опасный газ, без цвета и запаха, который часто вызывает отравление, а иногда и смерть. В электрокаминах его нет - что указывает на его безопасность.
  • Нет необходимости в дымоходе. Это преимущество очень актуально для городских квартир.
  • Безопасен в использовании. В отличие от большинства типов домашних очагов, электрический камин можно оставить без присмотра. Вы не будете получать ожоги, находясь рядом или даже дотронувшись.
  • Простая установка. Для этого специальных разрешений не требуется, например, как для газового или дровяного камина. Нет необходимости в дымоходе, прокладке газовых труб. В большинстве случаев не обязательно обращаться к специалистам.
28 апрель 2019 /
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