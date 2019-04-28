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Как выбрать теннисный стол?

Настольный теннис - довольно распространённый вид спорта. Это также называется пинг-понг. Игра популярна среди детей и взрослых. Она помогает развить внимание, а также учит, как рассчитать силу удара.

Используются ракетки, маленькие мячи и специальные столы для тенниса, которые можно выбрать в магазине Ligasportа, вы сможете всерьёз заняться этим видом спорта. В названном интернет-магазине представлен большой выбор товаров.

Как выбрать теннисный стол в Ligasporta? Чтобы сделать это, вы должны сначала рассмотреть, где будет использоваться стол - на улице или в помещении. Для улицы выбирайте товары для любого климата, которые не боятся климатических изменений: дождь, снег, солнце и прочие.

Что представляет собой производство теннисных столов?

  • Сам стол изготовлен из ДСП, который предварительно обработан.
  • Затем поверхность выполняется так, чтобы она была идеально гладкой, без канавок.
  • Далее столешница должна быть загрунтована и покрыта лаком.
  • Уличные столы также покрыты специальным раствором, который оберегает атрибут от вредного воздействия ультрафиолета. В противном случае поверхность стола выцветет под воздействием солнечных лучей.
  • Для прочности и жёсткости - наружные столы состоят из нескольких слоёв, в которых ДСП объединен со слоями меламина и алюминия.

В случае несоблюдения технологии производства, стол быстро деформируется и теряет свой первоначальный вид. Кроме того, будет невозможно играть на нём.

Помимо стационарных столов, многие компании производят складные и многофункциональные атрибуты, которые могут стать обычным обеденным столом. Такие модели особенно удобно брать на природу. На них можно играть, а затем использовать для пикника. Эти столы могут иметь чехол в комплекте, в которые они складываются для транспортировки.

Столы, используемые в помещениях, имеют меньший вес, чем уличные модели, так как они не имеют металлического слоя. У них могут быть устройства хранения ракеток и мячиков.

Вы также можете приобрести мини-столы, которые имеют компактные габариты, чтобы их можно было разместить в городских квартирах.

28 апрель 2019 /
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