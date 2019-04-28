Дельфиниум Многолетний - монументальный цветок. У него не существуют столь много конкурентов в цветочном саду. Некоторые виды и гибриды данного растения достигают двух метров в высоту. Однако, не только размерами привлекательны такие цветы. Очарование обильного и блестящего цветения - это и сделало дельфиниум цветком, столь популярным среди садоводов-любителей.

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Дельфиниуму требуются открытые пространства с хорошим освещением. Однако, от частого воздействия прямых солнечных лучей существует опасность исчезновения ярких цветов. Следует также принять во внимание, что дельфиниум высокий, и поэтому сильный ветер может сломать его. Поэтому, выбирая место для посадки данного растения, постарайтесь защитить его от прямых лучей солнца и сильного полуденного ветра. Не выбирайте для посадки низкие места, где влажность застаивается.

Схема высева дельфиниума будет непосредственно зависеть от размера сорта, который вы выберете. При групповых посадках, отдалённость между цветами должна быть 35-50 сантиметров. Если почва в выбранной зоне плохая, ее необходимо улучшить, добавив в каждую посадочную лунку тепличную почву или смесь земли и компоста.

Для наиболее эффективного выживания рассады целесообразно накрыть каждый цветок стеклянной или разрезанной пластиковой бутылкой. Спустя несколько дней, когда саженцы достаточно закрепятся и начнут расти, покрытия можно будет удалить.

Одним из наиболее важных условий ухода является истончение куста дельфиниума. Если вы оставите слишком много почек, соцветия будут маленькими и непривлекательными. Желательно не оставлять более пяти побегов, выбирая самые развитые и сильные.

Особое внимание необходимо уделить орошению дельфиниума. При этом, полив должен сочетаться с удобрениями из фосфата калия. Орошение должно быть регулярным и обильным, особенно если лето было сухим. Оптимальный расход воды на куст составляет 2-3 кубометра. После полива ослабьте почву вокруг растений.

Для лучшего цветения дельфиниума опытные садоводы советуют поливать его раствором борной кислоты несколько раз на протяжении всего сезона (грамм на пять литров воды).