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Современный хондропротектор Артракам

Сидячий образ жизни, плохое питание и частый стресс, свойственный многим жителям крупных городов - способствуют развитию тех или иных заболеваний суставов и позвоночника, наиболее распространёнными среди которых являются остеоартроз и остеохондроз. В соответствии со статистическими данными, заболевания костно-мышечной системы в мире демонстрирует глобальный характер этих процессов. И практически в каждом случае необходимо правильно назначенное лечение.

Среди лекарственных средств, представленных в современной продаже, применяемых для лечения заболеваний костно-мышечной системы, наибольшее значение имеют хондропротекторы. Эти средства помогают восстановить поверхности хряща, улучшить подвижность суставов и нормализовать выработку внутрисуставной жидкости.

Их использование более оправдано эффективностью на стадиях I и II заболевания. Кроме стимуляции выработки гликозаминогликанов, они оказывают обезболивающее действие.

Хондропротекторы доступны в различных формах: кремы, гели и мази, таблетки, порошки и капсулы для перорального применения, а также инъекции. Для пациента, который покупает такие лекарства, наиболее значимой проблемой является сочетание стоимости / качество.

Одним из самых популярных хондропротекторов в последние годы является Артракам. Приобрести его можно на https://artracam.com/, по доступной стоимости, с доставкой.

Этот препарат обладает немалым количеством преимуществ, которые включают следующие:

  • Форма выпуска. Артракам доступен в вине порошка для перорального применения. Это обеспечивает наилучшую биодоступность активного вещества, снижает нагрузку на ЖКТ. Содержимое конвертика перед его взятием необходимо развести в 200 мл воды. Принимать один раз в день. Полный курс из 40 конвертиков.
  • Состав. Артракам - это монопрепарат. Из-за этого вероятность побочных эффектов, в том числе аллергии, существенно ниже. Этот хондропротектор изготовлен из европейского сырья в соответствии со всеми международными стандартами.
  • Доступная стоимость, благодаря отечественному производству.
28 апрель 2019 /
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