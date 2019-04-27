Как подобрать репетитора по математике?

Родители, которые ищут своим детям репетиторов по математике, могут почитать следующие рекомендации экспертов.

Прежде всего, у учителя должно быть педагогическое образование. Такой педагог имеет более высокий уровень подготовки для работы с детьми школьного возраста, обладает немалым количеством способов организации учебного процесса и знает, как правильно выбрать форму работы, соответствующую уровню развития и роста ученика. Не забывайте, что индивидуальные навыки у разных учащихся и по различным дисциплинам приобретаются с годами.

Также - не преследуйте дешевизну обучения. Хороший урок требует не только знания предмета, но и различных методов обучения. И кроме того, здесь требуется значительное время, посвященное подготовке урока, анализу ошибок, допущенных студентом. Учебники не дают того объема упражнений, который необходим ученикам. Это вынуждает создавать задачи самостоятельно или выбирать их из различных источников. Все задачи, предложенные репетитором, должны быть предварительно выбраны и решены самим педагогом, опечатки и ошибки надо проверить. Далее задачи надо организовать в желаемой последовательности (возрастающая сложность), в соответствии с возможностями обучающегося. Необходимо подумать, что будет принято в устной форме, а что, в письменной, будет ли поручено запомнить материал для размышления о содержании задания. Низкая стоимость репетиторства часто объясняется тем, что такая работа, вероятно, не проводится.

Желательно найти репетитора по математике, на основе отзывов и рекомендаций о нём. Вы даже можете спросить его о том, кто сможет предоставить рекомендации. За годы фактической работы десятки родительских контактных номеров накапливаются в блокноте учителей. Компетентный репетитор может предоставить эти номера. Если он откажется о этого - вполне вероятно, что это свидетельство об отсутствии опыта работы или о его отсутствии интереса к портфолио. Поговорив с теми, кто недавно работал с этим педагогом, вы можете получить более достоверную информацию о его методике работы и эффективности результатов.