Какой вид доставки из Китая самый выгодный?
Приобретая товары в Поднебесной, важно правильно выбрать не только транспортную компанию, но и подобрать оптимальный вариант грузоперевозки. Сделать покупку максимально выгодной и безопасной поможет международная доставка грузов из Китая, организованная профессиональными логистами, которые подберут наиболее рентабельный способ доставить ваш заказ.
Особенности международной доставки грузов
Международные грузоперевозки предполагают пересечение границ нескольких стран, в связи с чем требования к порядку организации перевозки (сопроводительным документам, таможенному оформлению) регулируются законодательством не только государства-импортера, но и государств, через территории которых проходит маршрут. Кроме того особенности грузоперевозок определяются и международными правилами и соглашениями.
Выбор вида транспортировки с точки зрения выгоды
Грамотная организация перевозок грузов различными видами транспорта является достаточно сложной процедурой, а выбор вида транспорта для транспортировки грузов непосредственно влияет на сроки ожидания и размер транспортных расходов.
Различные способы грузоперевозок имеют свои преимущества и недостатки. Чтобы правильно определить, какая доставка самая выгодная в каждом конкретном случае, следует учитывать следующие факторы:
- Срочность. В зависимости от того, в какой срок необходимо получить заказ, стоит выбирать соответствующий тип транспортировки: авиадоставка – максимально оперативный вариант, а при перевозке морем длительность ожидания будет наибольшей.
- Тариф. Как правило, наиболее дорогостоящими являются авиаперевозки, а лидер по экономичности – морское сообщение.
- Формат перевозки. Профессиональный подбор логистической схемы позволяет существенно снизить стоимость доставки из Китая. Для этого могут использоваться попутные транспортные средства, а также авто-, жд или авиадоставка в составе сборных грузов.
- Специфика доставляемой продукции. При необходимости перевезти хрупкие или дорогостоящие товары, следует отдавать предпочтение авиатранспорту, который является самым надежным и безопасным.
Сегодня выгодная доставка из Китая может быть организована различными способами:
- Железнодорожная. Благодаря железнодорожному сообщению возможно отправлять крупногабаритные изделия (оборудование, спецтехнику, станки и т.п.) и партии больших объемов. Главные достоинства данного варианта: относительно невысокие тарифы, отсутствие зависимости от метеоусловий, возможность перевозить товары на большие расстояния без дополнительных перегрузок. Длительность ожидания колеблется от 15 до 25 суток.
- Автодоставка. Ключевые преимущества автомобильных грузоперевозок – это сочетание высокой мобильности и независимости от строгих расписаний авиарейсов и движений поездов. Используя автотранспорт можно отправлять как мелкие и оптовые партии, так и крупногабаритные отправления. Сроки ожидания ориентировочно составляют 25-35 дней.
- Авиаперевозки – это высокая оперативность и надежность, которая просто незаменима при необходимости доставить товары-новинки, хрупкие или дорогостоящие изделия, промо-продукцию или скоропортящиеся продукты. Сроки авиадоставки, как правило, составляют от нескольких дней до недели.
- Морские перевозки. Если вас интересует, каким видом транспорта дешевле всего перевозить грузы, то стоит обратить внимание на транспортировку по морю. Этот способ отличается самыми низкими тарифами, но вместе с тем и медлительностью.
Перевозка грузов различными видами транспорта имеет свою специфику, поэтому совершая выбор важно учесть множество нюансов. Самостоятельно продумать все детали достаточно сложно, поэтому чтобы избежать непредвиденных задержек и лишних трат, стоит обращаться только к профессионалам.
Рекомендуем воспользоваться услугами компании Anno Danini, которая предлагает своим клиентам выгодные условия сотрудничества:
- Профессиональный подбор транспорта и построение оптимальных логистических схем в соответствии с приоритетной срочностью, типом (категорией) перевозимых товаров и бюджетом.
- Оперативная карго доставка грузов из Китая с таможенным оформлением.
- Отслеживание статуса и местоположения заказа.
- Возможность использовать удобный онлайн-калькулятор стоимости доставки из Китая для просчета предварительной цены транспортных услуг.
- Оформление страховки и применение современных упаковочных материалов гарантирует полную безопасность.
- Комплексное сопровождение.
Достоинства профессиональных грузоперевозок
Преимущества автомобильных грузоперевозок
Автомобильные перевозки грузов: особенности и преимущества
Специфика грузоперевозок с использованием контейнеров
Груз из Китая: оперативная доставка
Авиаперевозка грузов
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ