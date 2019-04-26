» » Какой вид доставки из Китая самый выгодный?

Какой вид доставки из Китая самый выгодный?

Приобретая товары в Поднебесной, важно правильно выбрать не только транспортную компанию, но и подобрать оптимальный вариант грузоперевозки. Сделать покупку максимально выгодной и безопасной поможет международная доставка грузов из Китая, организованная профессиональными логистами, которые подберут наиболее рентабельный способ доставить ваш заказ.

Особенности международной доставки грузов

Международные грузоперевозки предполагают пересечение границ нескольких стран, в связи с чем требования к порядку организации перевозки (сопроводительным документам, таможенному оформлению) регулируются законодательством не только государства-импортера, но и государств, через территории которых проходит маршрут. Кроме того особенности грузоперевозок определяются и международными правилами и соглашениями.

Выбор вида транспортировки с точки зрения выгоды

Виды доставки из КитаяГрамотная организация перевозок грузов различными видами транспорта является достаточно сложной процедурой, а выбор вида транспорта для транспортировки грузов непосредственно влияет на сроки ожидания и размер транспортных расходов.

Различные способы грузоперевозок имеют свои преимущества и недостатки. Чтобы правильно определить, какая доставка самая выгодная в каждом конкретном случае, следует учитывать следующие факторы:

  • Срочность. В зависимости от того, в какой срок необходимо получить заказ, стоит выбирать соответствующий тип транспортировки: авиадоставка – максимально оперативный вариант, а при перевозке морем длительность ожидания будет наибольшей.
  • Тариф. Как правило, наиболее дорогостоящими являются авиаперевозки, а лидер по экономичности – морское сообщение.
  • Формат перевозки. Профессиональный подбор логистической схемы позволяет существенно снизить стоимость доставки из Китая. Для этого могут использоваться попутные транспортные средства, а также авто-, жд или авиадоставка в составе сборных грузов.
  • Специфика доставляемой продукции. При необходимости перевезти хрупкие или дорогостоящие товары, следует отдавать предпочтение авиатранспорту, который является самым надежным и безопасным.

Сегодня выгодная доставка из Китая может быть организована различными способами:

  • Железнодорожная. Благодаря железнодорожному сообщению возможно отправлять крупногабаритные изделия (оборудование, спецтехнику, станки и т.п.) и партии больших объемов. Главные достоинства данного варианта: относительно невысокие тарифы, отсутствие зависимости от метеоусловий, возможность перевозить товары на большие расстояния без дополнительных перегрузок. Длительность ожидания колеблется от 15 до 25 суток.
  • Автодоставка. Ключевые преимущества автомобильных грузоперевозок – это сочетание высокой мобильности и независимости от строгих расписаний авиарейсов и движений поездов. Используя автотранспорт можно отправлять как мелкие и оптовые партии, так и крупногабаритные отправления. Сроки ожидания ориентировочно составляют 25-35 дней.
  • Авиаперевозки – это высокая оперативность и надежность, которая просто незаменима при необходимости доставить товары-новинки, хрупкие или дорогостоящие изделия, промо-продукцию или скоропортящиеся продукты. Сроки авиадоставки, как правило, составляют от нескольких дней до недели.
  • Морские перевозки. Если вас интересует, каким видом транспорта дешевле всего перевозить грузы, то стоит обратить внимание на транспортировку по морю. Этот способ отличается самыми низкими тарифами, но вместе с тем и медлительностью.

Перевозка грузов различными видами транспорта имеет свою специфику, поэтому совершая выбор важно учесть множество нюансов. Самостоятельно продумать все детали достаточно сложно, поэтому чтобы избежать непредвиденных задержек и лишних трат, стоит обращаться только к профессионалам.

Рекомендуем воспользоваться услугами компании Anno Danini, которая предлагает своим клиентам выгодные условия сотрудничества:

  • Профессиональный подбор транспорта и построение оптимальных логистических схем в соответствии с приоритетной срочностью, типом (категорией) перевозимых товаров и бюджетом.
  • Оперативная карго доставка грузов из Китая с таможенным оформлением.
  • Отслеживание статуса и местоположения заказа.
  • Возможность использовать удобный онлайн-калькулятор стоимости доставки из Китая для просчета предварительной цены транспортных услуг.
  • Оформление страховки и применение современных упаковочных материалов гарантирует полную безопасность.
  • Комплексное сопровождение.
26 апрель 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Достоинства профессиональных грузоперевозок
Хочу все знать

Достоинства профессиональных грузоперевозок

Каждый из нас знает, что доставка товаров является одной из крайне важных составляющих жизни современного общества. Без таких услуг у нас не было бы столь обширного спектра продуктов, и мы бы даже не
Преимущества автомобильных грузоперевозок
Хочу все знать

Преимущества автомобильных грузоперевозок

В настоящее время транспортные компании в Украине предлагают множество вариантов перевозки грузов, но автоперевозки пользуются наибольшим спросом.
Автомобильные перевозки грузов: особенности и преимущества
Хочу все знать

Автомобильные перевозки грузов: особенности и преимущества

Осуществление перевоза грузов автомобильным транспортом занимает лидирующие позиции, среди других способов, которыми часто пользуются крупные организации.
Специфика грузоперевозок с использованием контейнеров
Хочу все знать

Специфика грузоперевозок с использованием контейнеров

Железнодорожные контейнерные транспортировки в последнее время становятся все более востребованными. Специальное грузовое оборудование гарантирует надежную и безопасную доставку в минимальные сроки.
Груз из Китая: оперативная доставка
Хочу все знать

Груз из Китая: оперативная доставка

Для стабильного и полноценного процветания бизнеса, нужно правильно подобрать продукцию, которая будет с быстрой скоростью реализовываться. Для того чтобы получать доход, нужно изначально
Авиаперевозка грузов
Хочу все знать

Авиаперевозка грузов

Самым быстрым способом доставки грузов является использование авиационного транспорта. Посредством авиационного транспорта, происходит перемещение груза по воздуху.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Мебель для домашнего кабинета или офисаОткуда в нашей вселенной водаОсобенности и критерии оформления заграничного паспортаКэшбэк на АлиэкспрессОсобенности инфильтративной формы туберкулезаПотребительский кредит с низкой процентной ставкой: особенностиОсобенности азиатской кухниКак упростить покупку автозапчастей?


Свежие Статьи
Откуда в нашей вселенной вода

Откуда в нашей вселенной вода

В 2018 году на околоземной орбите разрушились 8 спутников

В 2018 году на околоземной орбите разрушились 8 спутников

На орбите вокруг ближайшей к Солнцу звезды, возможно, обнаружена вторая планета

На орбите вокруг ближайшей к Солнцу звезды, возможно, обнаружена вторая планета

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+