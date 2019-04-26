Какой вид доставки из Китая самый выгодный?

Особенности международной доставки грузов

Приобретая товары в Поднебесной, важно правильно выбрать не только транспортную компанию, но и подобрать оптимальный вариант грузоперевозки. Сделать покупку максимально выгодной и безопасной поможет международная доставка грузов из Китая , организованная профессиональными логистами, которые подберут наиболее рентабельный способ доставить ваш заказ.

Международные грузоперевозки предполагают пересечение границ нескольких стран, в связи с чем требования к порядку организации перевозки (сопроводительным документам, таможенному оформлению) регулируются законодательством не только государства-импортера, но и государств, через территории которых проходит маршрут. Кроме того особенности грузоперевозок определяются и международными правилами и соглашениями.

Выбор вида транспортировки с точки зрения выгоды

Грамотная организация перевозок грузов различными видами транспорта является достаточно сложной процедурой, а выбор вида транспорта для транспортировки грузов непосредственно влияет на сроки ожидания и размер транспортных расходов.

Различные способы грузоперевозок имеют свои преимущества и недостатки. Чтобы правильно определить, какая доставка самая выгодная в каждом конкретном случае, следует учитывать следующие факторы:

Срочность. В зависимости от того, в какой срок необходимо получить заказ, стоит выбирать соответствующий тип транспортировки: авиадоставка – максимально оперативный вариант, а при перевозке морем длительность ожидания будет наибольшей.

Тариф. Как правило, наиболее дорогостоящими являются авиаперевозки, а лидер по экономичности – морское сообщение.

Формат перевозки. Профессиональный подбор логистической схемы позволяет существенно снизить стоимость доставки из Китая. Для этого могут использоваться попутные транспортные средства, а также авто-, жд или авиадоставка в составе сборных грузов.

Специфика доставляемой продукции. При необходимости перевезти хрупкие или дорогостоящие товары, следует отдавать предпочтение авиатранспорту, который является самым надежным и безопасным.

Сегодня выгодная доставка из Китая может быть организована различными способами:

Железнодорожная. Благодаря железнодорожному сообщению возможно отправлять крупногабаритные изделия (оборудование, спецтехнику, станки и т.п.) и партии больших объемов. Главные достоинства данного варианта: относительно невысокие тарифы, отсутствие зависимости от метеоусловий, возможность перевозить товары на большие расстояния без дополнительных перегрузок. Длительность ожидания колеблется от 15 до 25 суток.

Автодоставка. Ключевые преимущества автомобильных грузоперевозок – это сочетание высокой мобильности и независимости от строгих расписаний авиарейсов и движений поездов. Используя автотранспорт можно отправлять как мелкие и оптовые партии, так и крупногабаритные отправления. Сроки ожидания ориентировочно составляют 25-35 дней.

Авиаперевозки – это высокая оперативность и надежность, которая просто незаменима при необходимости доставить товары-новинки, хрупкие или дорогостоящие изделия, промо-продукцию или скоропортящиеся продукты. Сроки авиадоставки, как правило, составляют от нескольких дней до недели.

Морские перевозки. Если вас интересует, каким видом транспорта дешевле всего перевозить грузы, то стоит обратить внимание на транспортировку по морю. Этот способ отличается самыми низкими тарифами, но вместе с тем и медлительностью.

Перевозка грузов различными видами транспорта имеет свою специфику, поэтому совершая выбор важно учесть множество нюансов. Самостоятельно продумать все детали достаточно сложно, поэтому чтобы избежать непредвиденных задержек и лишних трат, стоит обращаться только к профессионалам.

Рекомендуем воспользоваться услугами компании Anno Danini, которая предлагает своим клиентам выгодные условия сотрудничества: