Лечение наркомании в Киеве в рамках психосоциальной адаптации

Начало терапии

На данный момент ключевая социальная проблема – это распространение наркотической зависимости, лечить которую в обязательном порядке должны все пристрастные личности. Наркомания – невероятно страшное слово, которое уже покалечило многие судьбы и жизни. Крайне важно пройтив хорошо зарекомендовавшем себя центре, чтобы избавиться от недуга и начать новую жизнь с чистого листа.

Важно, чтобы лечение наркомании проводили исключительно квалифицированные и компетентные врачи в условиях стационара, где у пациента не будет возможности покупать запрещенные препараты. Изначально синдром абстиненции снимается медикаментозным способом – для этого была создана программа детоксикации. Также в индивидуальном порядке назначаются препараты, способствующие выводу психотропов из организма и положительно действующие на сердечно-сосудистую систему и ЦНС.

Процесс лечения направлен и на восстановления психики. Врачи делают все необходимое для диагностики опасных заболеваний, появившихся как результат продолжительного приема дурмана. Помимо всего прочего, подбираются авторские лечебные программы. Постепенно у пациента нормализуется сон, происходит регулирование питания и баланса витаминов и минералов в организме.

Как должна завершаться терапия?

Терапевтический курс завершится удачно лишь в том случае, если он будет проводиться в несколько этапов. Так, сначала важно снять физическую зависимость и должным образом очистить организм. Для этого применяются лекарства, а сама детоксикация проводится под наблюдением опытных специалистов.

Во время периода восстановления с пациентом активно взаимодействует психолог. Его роль в данном случае – сделать все возможное для того, чтобы пациент лично осознал причины, которые побудили его принимать наркотики. Также следует мотивировать человека бороться с проблемой и восстанавливаться. Рассчитывать на эффективную терапию можно будет лишь в том случае, если у человека появится добровольное желание вылечиться. В противном случае он возьмется за старое.

На этапе реабилитации пациент начинает постепенную работу с психологом и начинает участвовать в групповой терапии, где такие же люди как и он обсуждают проблемы, учатся противостоять наркотическим препаратам.

Завершается терапия адаптацией. Так, в центре человеку рассказывают о правилах проживания в социуме, проводится трудотерапия, волонтерская деятельность – все это положительно влияет на улучшение здоровья. По завершении терапевтического курса жизнь без наркотиков станет невероятно яркой и позитивной.