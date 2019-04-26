Путь к мечте с брекетами Damon

Со школьных лет я стеснялась своих неровных зубов, но за это время научилась искусно скрывать свою улыбку. И вот мне стукнуло 25- небольшой юбилей. На день моих именин супруг предложил поставить брекеты. Сразу оговорюсь, его мой прикус не смущает, и он любит меня такой, какая я есть. Просто он знает мою давнюю мечту – ровные и красивые зубки! Если честно сказать, то у меня не хватало смелости на этот кардинальный шаг, но с его психологической поддержкой я все-таки решилась!

Приступили активно искать клинки, а также читать отзывы о брекет системах, чтобы выбрать оптимальный вариант. С клиникой определились быстро, по совету знакомого. Клинка работает не первый год, специалисты опытные – не только что закончившие университеты студенты. Теперь предстояло определиться с брекетами: изучали традиционные лигатурные, но почитав отзывы и проконсультировавшись с ортодонтом, остановили выбор на саморегулирующих брекет системах Damon Clear фирмы Ormco. Главное их достоинство в том, что они металлические, то есть, отлично держатся на зубах и отличаются прочностью. Кроме того, они малотравматичны для губ и щек, за ними легко ухаживать.

Перед установкой брекетов Damon Clear https://ormco.ru/market/brekety/damon-system/esteticheskie/brekety-damon-clear/ я прошла стоматологическое лечение, также выполнили чистку зубов. После предстоял самый значимый день, в стоматологии сказали, чтобы я пришла с хорошим настроением. Процедура установки брекет системы длилась немного больше часа, больно не было, однако были неприятные ощущения. Первым делом установили на верхнюю челюсть, спустя два месяца на нижнюю челюсть. По завершению процедуры выдали подробную инструкцию, в которой прописана процедура ухода за зубами.

Теперь мне предстояло купить «набор брекетоносца»:

Две зубные щетки: одна обыкновенная, а вторая – специальная для чистки брекетов;

Зубная нить и ополаскиватель для рта;

Специальная зубная паста;

Воск (его выдали бесплатно в зубной клинике).

Процедура установки брекетов прошла успешно и безболезненно, поэтому домой я пришла без ума от счастья. Муж и сын долго ходили и улыбались, когда видели мою улыбку со сверкающими скобами. Ближе к вечеру начались боли, зубы начали ужасно ныть, но я была готова к этому, поскольку прочитала с множество отзывов и практически во всех говорили о ней. Для этого у меня были заготовлены обезболивающие таблетки.

Кушать был больно, чистить зубы тоже. Но я морально была подготовлена к этому. На пятый день я привыкла к своим брекетам, зубы уже практически не ныли, щеки не натирали. За пять дней я сбросила 2 кг веса – приятный бонус. Примерно на второй месяц я заметила, что зубы начинают выравниваться. При установке на вторую челюсть такой боли уже не было, был небольшой дискомфорт, но в целом все отлично и безболезненно.

Настал долгожданный день. Мне сняли Damon Clear. Сразу прошла лечение зубов, чистку с последующим отбеливанием. Вы даже не представляете, как я была рада своей ослепительной голливудской улыбке. Зубы все ровные. Я очень довольна результатом, теперь не нужно стесняться своей улыбки! Напоследок хочу всем посоветовать – не тяните, ставьте брекеты – вы будете рады результату и никогда не пожалеете!

Яна, 32 года, экономист