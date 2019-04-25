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Весенняя мода

Весна стучится в двери, а это значит, что пришло время женщинам и девушкам, следящим за тенденциями моды задуматься, что будет в моде этой весной. Актуальным в этом сезоне станет стиль ретро, в котором присутствуют веяния восьмидесятых-семидесятых годов. Не один сезон он присутствует в коллекциях модных дизайнеров. Модными в сезоне весна-лето станут брюки-клеш, а также комбинезоны, шарфы, стильные сумки. Снова станут популярными брюки с завышенной талией, которые являются настоящей находкой для полных девушек, а также для девушек любого телосложения. Данный стиль можно продемонстрировать коллегам по работе.

В весенние деньки модные представительницы прекрасного пола предстанут на вечеринках и закрытых мероприятиях в платьях-макси свободного покроя. Самыми популярными станут платья, выполненные в китайском стиле, а также аксессуары, навеют воспоминания об этой стране востока.

Если задеть тему цветов весенней и летней одежды, тут распространены насыщенные тона, такие как желтые, бирюзовые и красные. Если в прошлом сезоне особо популярными были оттенки золота, то в новом нужно остановить свое внимание на цвете металлик или серебристом. Хорошо будут выглядеть платья, сделанные «под серебро». Они будут соответствовать моменту, как на каждый день, так и для походов в ночные клубы.

Следует обратить внимание на наличие морской тематики в модных нарядах последующего сезона. Это платья в полоску различной ширины, водолазки, топы и многообразие другой одежды, которая наталкивает на мысли о тельняшки. Достаточно модно задействовать в своем образе аксессуары морской темы. К примеру, пуговицы, исполненные в форме якоря, ремни и заклепки.

Дизайнеры, создававшие свою весеннюю коллекцию кропотливым трудом, могут продемонстрировать замечательные утонченные платья с открытой спиной. Эта небольшая деталь станет актуальной не только в одежде на каждый день, но и в вечернем наряде.

Если в прошлом сезоне дизайнеры ставили акцент на строгости и изысканности, то в новой коллекции весна-лето можно отыскать романтические мотивы. Самыми модными станут легкие платья из шифона пастельных тонов, легкие кружевные блузки и струящиеся юбки из материала шелк. Этот образ придется к лицу каждой женщине и будет радовать глаз окружающих.

В грядущем сезоне можно остановить свой выбор на новой коллекции нарядов Minova. Ее признаками являются оригинальный дизайн, высокое качество сделанного продукта и доступная цена, которая приятно удивит и даст заряд положительных эмоций после ее покупки. Приобрести платье Minova можно в любом магазине одежды для женщин.

Представительницам прекрасного пола, отдающим предпочтение юбкам, надо обратить внимание на то, что мини давно вышли из моды, весной же станут актуальными плиссированные юбки до колена или немного ниже. Для женщин, которые любят классический стиль, дизайнеры уже полным ходом готовят что-то новое, что непременно должно их удивить. Брюки с лампасами-это то, что будет модно этой весной.

Для принтов будет использована ткань с изображением черно-белого гороха различной величины, цветочные принты, которые прочно закрепились в мире моды и не покинут ее еще не один год, а также изображения на шахматную тематику.

25 апрель 2019 /
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