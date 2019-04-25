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Как выбрать надувной тюбинг

Санки-тюбинги пришли к нам с западных стран. Это развлечение становится все более популярным с каждым днем. Сделаны эти атрибуты из ПВХ и выкрашены в яркие цвета.

Первоначально эти санки тюбинги казались очень необычными в контексте советских деревянных конструкций. Яркость и быструю скорость очень быстро оценили наши соотечественники. Поэтому в настоящее время это популярный товар на соответствующем рынке. Только здесь его называют ватрушкой.

Конструкция салазок представляет собой круглую камеру, в которой накачен воздух. Его спускают по снежным холмикам, горкам. Поскольку стороны конструкции являются самой протираемой частью конструкции, они покрыты несколькими слоями прочного покрытия. С этими санями удобно совершать любые поездки. Они очень компактных размеров, их легко хранить в рюкзаке или сумке.

Ещё одним преимуществом тюбинга является универсальность. Может успешно использоваться для водных развлечений. Прикрепите их к моторной лодке и двигайтесь на высокой скорости по волнам. Для этих целей используйте буксир. Купив тюбинг для себя и своих детей, вы получите как минимум одно летне-зимнее развлечение.

Другие преимущества таких санок включают следующее:

  • Развивают очень высокую скорость. Резиновая подошва позволяет двигаться быстрее спортивных саней.
  • При спуске с горы ватрушка вращается вокруг оси. Из-за этого создается ощущение невесомости и возрастает удовольствие от вождения.
  • Данная конструкция очень прочная, благодаря чему её можно многократно надувать.
  • Ватрушки имеют тросы, которые позволяют их легко перемещать. То есть, если ваш ребенок устал от вождения, вы можете отвезти его домой безопасно и без нервов.
При покупке тюбинга, обращайте внимание на следующие критерии:
  • Качество крепления ручек является наиболее важным параметром. Самые прочные ручки прикреплены к чехлу салазок. Пришитые ручки также долговечны. Главное, чтобы прошивка была в несколько слоев.
  • Тюбинг с сидением является лучшим вариантом покупки. Таким образом, вы будете чувствовать себя более комфортно и сможете максимально защититься во время вождения. Кроме того, есть гарантия, что мусор, нарушающий целостность конструкции, не попадёт внутрь.
  • Комплектация. Внимательно просмотрите информацию по комплекту. Качественные сани всегда оснащены камерой, трубкой, сумкой для переноски и фалом. Иногда производители добавляют дополнительный ремонтный комплект, который включает клей и остатки ткани.
  • Сиденье. Широкие места - более удобные.
  • Наружный диаметр салазок. Этот параметр может быть от 80 до 150 см. Перед покупкой необходимо знать рост человека, который будет непосредственным пользователем. Маленький ребенок будет чувствовать себя очень некомфортно в большом тюбинге и может пострадать.
25 апрель 2019 /
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