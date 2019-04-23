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Сантехнические перегородки из ПВХ

Сантехнические перегородки из ПВХ в последние годы пользуются немалым спросом. И это неудивительно, учитывая ряд преимуществ, которые включают следующее:

  • простота изготовления конструкций, различной конфигурации;
  • быстрая установка в любом месте;
  • сохранение пространства;
  • доступные цены;
  • абсолютная устойчивость к влажности;
  • соответствие современным тенденциям.

Наиболее часто, когда ванные комнаты организованы, выгоднее покупать и устанавливать лёгкие конструкции, чем возводить капитальные стены. Данные проекты являются лучшим вариантом для указания ограничений и сохранения конфиденциальности в пространстве комнаты.

ПВХ обширно используется, при изготовлении разнообразных изделий. Благодаря своим характерным особенностям, это один из наиболее популярных отделочных материалов. ПВХ обладает рядом положительных качеств, которые делают его особенно подходящим для изготовления санитарных перегородок:

  • абсолютная устойчивость к воде;
  • низкий вес;
  • простота крепления;
  • устойчивость к изменениям температуры;
  • лёгок в уходе;
  • экологическая безопасность, ввиду отсутствия токсичных веществ в составе;
  • не горючий;
  • легко принимает различные формы;
  • обширная цветовая палитра;
  • он имеет относительно низкую цену.

Названные свойства ПВХ определяют преимущества производства перегородок для ванных комнат и душевых из него.

Высокая долговечность пластика и его влагостойкость обусловили то, что конструкция данного материала чаще использовалась, при изготовлении сантехнических перегородок.

Заказать данные конструкции можно на странице сайта prostoperegorodki.ru.

Варианты установки конструкций различной высоты существуют следующие:

  1. с пола или на специальных ножках;
  2. до потолка или до определённого уровня стены.

Установка сантехнических перегородок из ПВХ является экономически эффективным решением для владельцев жилых и общественных зданий. В условиях ограниченного бюджета, с помощью разборных или стационарных конструкций можно в короткие сроки оборудовать туалеты любого уровня.

23 апрель 2019 /
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