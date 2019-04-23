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Как открыть автомойку с нуля?

С каждым годом количество автомобилей на дорогах нашей страны лишь увеличивается. Для потенциальных ИП это отличная возможность открыть свой бизнес, который принесет стабильные и очень высокие доходы.

Одним из самых интересных вариантов является - открыть автомойку с нуля. В таком случае вы должны составить бизнес-план для автомойки с вашими собственными расчётами.

Автомойка является одной из самых популярных услуг в нашей стране. Основным видом деятельности является очистка транспортных средств специальными химическими веществами.

Целевая аудитория данного вида бизнеса: владельцы личного и коммерческого транспорта. Помимо того, посетителями могут быть и водители служебного и общественного транспорта.

Чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций в бизнес автомойки, самым безопасным решением было бы построить сборное здание: конструктор, готовый к производству.

Если нет средств на строительство ваших объектов, вам придется арендовать подходящие помещения.

Автомойка не может быть открыта в любом желаемом месте: необходимо соблюдать строгие санитарные правила.

Наиболее подходящее место для бизнеса - на главных дорогах, на въезде в город, на пересечении промышленных и жилых районов.

Однако - соблюдайте осторожность. Если вы откроете автомойку на въезде в город, вы не можете рассчитывать на хорошую клиентуру.

Никто не узнает о новом бизнесе без надлежащей рекламы. В связи с этим, при написании бизнес-плана для автомойки вы также должны принимать во внимание и эти расходы.

Здесь вам может понадобиться реклама в интернете на специализированных порталах. Либо - можете заказать создание официального веб-сайта для вашей компании. Помимо того, стоит потратить на организацию качественных брошюр и установку баннеров возле дороги. Чтобы привлечь клиентов, вы можете предоставлять неплохие скидки первым посетителям и постоянным клиентам.

Открытие автомойки - очень прибыльный вид бизнеса, который может себя окупить только через 1 или 2 года. Однако, перед началом проекта составьте бизнес-план и постарайтесь учесть все возможные затраты. Если не разбираетесь в этом - то можете обратиться к опытному специалисту.

23 апрель 2019 /
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