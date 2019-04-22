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Как обновить офисное помещение

В среднем многие работают по восемь часов в сутки, пять дней в неделю, что эквивалентно 57% нашего времени на работе. Это 8 320 часов, проведенных на работе каждый год. С учетом того, что много времени уходит, было бы разумно сделать свое рабочее пространство немного более уютным, украсив его. В основном работодатели позволяют сотрудникам декорировать помещение, потому что способствует их продуктивности и оказывает положительное влияние на настроение, образ мышления. Дизайн офиса в Киеве доступен по разным ценам, поэтому вы без труда подберете что-нибудь подходящее для себя.

  1. Добавьте уют с помощью коврика. Лучше, чтобы офисное помещение выглядело как можно более профессионально. Тем не менее, если хотите, чтобы комната была креативной и привлекательной, постелите коврик. А изделие с рисунком подарит ощущение домашнего тепла и уюта. Если боитесь «переборщить» с обустройством, профессиональная дизайн-студия интерьеров поможет решить проблему.
  2. Развесьте шторы. Добавление штор может внести яркий всплеск эмоций и стать неотъемлемым атрибутом комнаты. Даже если окна большую часть времени остаются открытыми, шторы могут сделать офис более уютным и помогут расслабиться. Используйте шторы и коврик как способ подчеркнуть, дополнить друг друга, чтобы сделать стиль более завершенным.
  3. Не бойтесь экспериментировать. Столы черного, белого или нейтрального цвета выглядят довольно просто и обычно. Если существует цвет, который вызывает положительные эмоции, переделайте рабочий стол. Нашли предмет интерьера, фото, которое вызывает у вас счастливые воспоминания, не прячьте его. Почему бы не сделать не сделать дорогие сердцу вещи частью офисного интерьера?
  4. Создайте собственный стиль. Что может быть лучше, чем индивидуальные фрески, которые вы любите. Если вам не посчастливилось иметь красивый вид их окна вашего офиса, не отчаивайтесь! Можно создать собственный стиль, который будет успокаивать и вдохновлять одновременно.

Если в кабинете царствует бардак, это может сделать рабочий день более напряженным и хаотичным. Поэтому важно уделить несколько минут вашего времени уборке. Используйте интересные корзины или необычные мусорные ведра, чтобы добавить «изюминку», и в то же время сделать жизнь намного проще. Зачем останавливаться на достигнутом? Вы даже можете украсить папки и файлы с помощью специальной ленты.

Офис – ваш второй дом, поэтому важно, чтобы он соответствовал определенному стилю, отражал домашнюю атмосферу тепла и уюта.

22 апрель 2019 /
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