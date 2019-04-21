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Реконструкция фундамента

Со временем фундамент дома становится менее долговечным, что оказывает значительное негативное влияние на строительство зданий. В таком случае требуется реконструкция или ремонт фундамента. Первая - также проводится в том случае, если во время ремонта здания выясняется, что оно не соответствует требованиям нового проекта. Строительство нескольких типов пристроек тоже включено в реконструкцию фундамента винтовыми сваями.

Для строительства малоэтажных зданий технология винтовых свай является наиболее подходящей и распространённой в современном строительстве. Таким образом, можно в краткие сроки реконструировать несколько типов фундаментов. Сущность реконструкции заключается в том, что старое заменяется новым, с большим количеством винтов. Специализированная компания предоставляет услуги по замене старой базы дома на винтовые сваи. Специалисты также выполняют ремонт фундаментов колонн и плит.

Процесс замены на винтовые сваи сводится к тому, что сваи монтируются как можно ближе к стенам пола.

Если основание внутри конструкции не является надлежащим, то необходимо будет заменить разлагающуюся часть основания новым материалом. При восстановлении гаражей, бань, складских объектов и прочих подобных строений малой площади особых сложностей нет. Ведь несущих стен здесь нет.

В основном, реконструкция подвальных помещений длится до трёх дней. Продолжительность данных работ непосредственно зависит от объёма работ и степени сложности. Например, установка основания дома на свайных винтах может занять от 3 до 4 часов. Но это также может продолжаться и несколько дней. Например, если в ходе работы эксперты установят, что необходимо укрепить весь фундамент полностью.

Стоимость восстановления основания свайными винтами зависит от объёма работ, а также от используемых материалов. Цена на реконструкцию винтовыми сваями вполне доступная - главное - обратиться к компетентным специалистам. И постарайтесь не экономить на качестве. Однако, перечень работ станет известен только после оценки объекта.

21 апрель 2019 /
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