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Что включает артроскопия мениска

Травмы суставов нередки в жизни спортсменов и активных людей, каждый день испытывающих серьезные физические нагрузки.Наиболее часто пациенты обращаются за помощью к компетентным врачам по поводу повреждения мениска коленного сустава.

Не так просто определить характер повреждения и глубину проблемы, поэтому современные методы диагностики, в том числе артроскопия, используются в травматологии.

Артроскопия показана при переломе мениска, а также при большинстве травм, которые сопровождаются повреждением внутренних элементов коленного сустава. Вмешательство проводится без дискомфорта для пациента. Хирург-делает два небольших разреза, после чего в полость сустава вводят артроскоп и специальную жидкость под давлением, которая расширяет сустав.

Таким образом, врач может увидеть повреждение мениска на мониторе, оценить состояние связок и хрящей поверхностей суставов, принять решение о других действиях. После постановки диагноза и операции, сустав промывают физиологическим раствором, а затем зашивают небольшие разрезы на коже (ранки).

Артроскопия мениска - многогранная процедура. Это позволяет не только диагностировать разрыв мениска и повреждение других тканей, но и его непосредственное функционирование (резекция, наложение швов), без вывода инструмента из полости сустава.

Хирургическое вмешательство с помощью артроскопа можно назвать лёгким, поскольку этот метод не наносит вред здоровым тканям и в то же время позволяет проводить операции на мениске, резекцию поврежденной части или полное восстановление, синовэктомию, восстановление связок и прочие. Таким образом, пациент восстанавливается после разрыва мениска гораздо быстрее, чем после обычной операции «вскрытия».

Артроскопические манипуляции - это современный способ диагностики и лечения повреждения мениска и других заболеваний суставов. Данный способ позволяет проводить операцию без полного вскрытия сустава, так что процедура не наносит серьёзного вреда ему или соседним тканям. Артроскопия - это способность выполнять операцию внутри сустава, без значительной потери крови или больших ран, это способность быстро восстанавливать моторные функции коленного сустава.

21 апрель 2019 /
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